TEMPO.CO, Oslo - Permainan Pokemon GO tampaknya telah menyusup ke pejabat eselon tertinggi Norwegia. Trine Skei Grande, pemimpin Partai Liberal Norwegia, baru saja tertangkap basah sedang bermain Pokemon GO saat sidang parlemen pada Rabu, 24 Agustus 2016.



Seperti dilaporkan situs Norwegia, News in English, sidang itu sedang membahas masa depan industri pertahanan Norwegia. Sedangkan Grande saat itu sedang sibuk mencari monster.



Beberapa pangkalan militer di Norwegia terancam ditutup. Penduduk setempat yang bergantung pada pangkalan-pangkalan ini ingin anggota parlemen mendengarkan keprihatinan mereka. Sebaliknya, Grande tampaknya sedang asyik dengan hal lain.



Grande tidak segera menanggapi permintaan berkomentar atas kebiasaan bermain Pokemon itu. Kepada VG News dia mengatakan, "Beberapa dari kita memiliki kepala yang mampu mendengarkan lebih baik ketika sedang melakukan suatu pekerjaan lain."



Beberapa orang Norwegia tidak sepenuhnya terkesan akan klaim itu. "Duduk dan bermain Pokemon selama sidang serius merupakan hal yang tidak sopan," ujar Halvar Ronneberg, pemimpin kelompok Partai Kemajuan di wilayah Andoy kepada penyiar NRK.



Saat sidang itu, Grande tampaknya tidak berusaha menyembunyikan apa yang dia lakukan. Dia pasti tahu bahwa sidang tersebut sedang difilmkan dan rekaman menunjukkan bahwa ia terus-menerus bermain Pokemon saat orang lain berbicara.



Dia, tentu saja, bukan anggota parlemen pertama yang tertangkap basah menikmati hiburan digital dalam acara penting. Ada anggota parlemen Italia yang mengambil keuntungan dari sesi parlemen untuk menjelajahi situs wanita penghibur, dan dia menyalahkan iPad-nya karena mengarahkannya ke situs itu.



Partai politik Grande adalah partai tertua Norwegia dan berhaluan tengah.



CNET | ERWIN Z.