TEMPO.CO, Seoul - Inilah kerugian yang ditimbulkan oleh bencana ponsel Galaxy Note 7 terhadap Samsung: sekitar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 39 triliun.



Perusahaan asal Korea Selatan itu pada Kamis, 13 Oktober 2016, menyatakan langkah penghentian produksi perangkat itu, yang telah ditarik untuk kedua kalinya minggu ini karena masalah baterai. Hal ini akan membebani laba operasional sekitar 3 triliun won yang berlangsung dari kuartal keempat 2016 hingga kuartal pertama 2017. Jumlah itu sekitar US$ 3 miliar atau Rp 39 triliun.



Note 7, yang memasuki pasar pada pertengahan Agustus lalu, diharapkan memperkuat kepemimpinan Samsung di pasar ponsel setelah menunjukkan kekuatannya dengan Galaxy S7. Perusahaan baru saja mulai mendapatkan kembali kekuatannya setelah tersandung pada tahun sebelumnya akibat kinerja produk yang loyo.



Kemudian muncul masalah baterai, yang menyebabkan beberapa unit terlalu panas dan terbakar. Samsung melakukan penarikan global perangkat popular itu bulan lalu. Tapi kemudian beberapa unit pengganti mulai menghadapi masalah yang sama.



Akibatnya, Samsung melakukan penarikan kedua minggu ini dan secara permanen menghentikan produksi perangkat itu. Samsung juga menawarkan kepada pemilik Note 7 di Amerika sebesar US$ 100 (Rp 1,3 juta) untuk menukarkan perangkat itu dengan ponsel Samsung lainnya.



Sedangkan kepada konsumen Amerika Serikat yang memilih untuk menukar Note 7 untuk pengembalian dana penuh atau merek ponsel lain ditawarkan memperoleh US$ 25 sebagai isyarat niat baik karena telah mengalami permasalahan penarikan.



CNET | ERWIN Z.

