Penasaran Berapa Gaji Karyawan Google? Baca Ini

TEMPO.CO, California - Berapakah gaji karyawan di kantor pusat Google yang bermarkas di Mountain View, California, Amerika Serikat? Pertanyaan inilah yang kerap terlontar dari netizen. Mari kita cari tahu jawabannya untuk menjawab rasa penasaran tersebut.



PayScale, lembaga riset swasta yang berbasis di Seattle, Washington, Amerika Serikat, pernah merinci gaji untuk beberapa posisi penting di Google. Ternyata, rata-rata karyawan Google bisa membawa pulang penghasilan (take home pay) US$ 252 ribu, atau sekitar Rp 3,5 miliar, setahun. Artinya, satu bulan karyawan rata-rata digaji sekitar Rp 285 juta.



Jumlah tersebut belum termasuk bonus tahunan yang mencapai US$ 32 ribu, atau sekitar Rp 432 juta. Dan, saham karyawan sekitar US$ 99 ribu alias Rp 1,3 miliar.



Jabatan Senior Software Engineer menjadi salah satu jabatan yang mendapatkan gaji di atas rata-rata. Sekitar US$ 312 ribu, sekitar Rp 4,21 miliar. Sedangkan yang mendapatkan gaji di bawah rata-rata ialah manajer komunikasi, yaitu US$ 157 ribu. Paling kecil? Tentu tidak jika dibandingkan dengan manajer komunikasi di Indonesia. Kalau dikonversi ke rupiah saja menjadi sekitar Rp 2,1 miliar.



Tertarik untuk bekerja di kantor pusat Google? Tentunya, Anda harus mendapatkan gelar sarjana terlebih dahulu agar bisa menjadi karyawan di sana. Tercatat, ada 74 persen karyawan Google yang baru mendapatkan gelar sarjana (strata-1), 4 persen bergelar master, dan 1 persen doktor. Memang ada yang cuma lulusan sekolah menengah atas, tapi jumlahnya hanya 1 persen.



