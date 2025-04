Pencipta Android Menantang iPhone dengan Ponsel Cerdas Baru

TEMPO.CO, California - Lebih dari satu dekade setelah Andy Rubin, 63 tahun, menjual sistem operasi bergerak Android-nya ke Google, sekarang dia kembali untuk bertarung di bidang ponsel. Hari ini Andy Rubin mengungkapkan sekilas gambar pertama piranti kerasnya yang misterius.



Foto yang diunggah Rubin hanya mengungkapkan sudut telepon, dimana baterai, waktu, dan informasi jaringan ditampilkan dalam teks putih yang kecil. "Saya sangat senang bagaimana ponsel ini terbentuk. Saya juga ingin Essential dimiliki banyak orang," kata Rubin dalam kicauannya di @Arubin.



Ponsel cerdas baru itu dibuat oleh perusahaan Rubin, Essential Products Inc., yang fokus pada penciptaan komputer tablet, ponsel cerdas dan piranti lunak untuk perangkat bergerak. Menurut laporan awal tentang gerakan Essential Products , ponsel unggulan Essential akan berfungsi sebagai dasar untuk lineup produk ponsel terkait lainnya.



Ukuran segenggam prototipe ponsel cerdas Essential lebih besar dari iPhone 7 Plus, yang menampilkan layar yang bebas panel (bezel-free) dan bagian belakang keramik. Rubin dan kawan-kawan tampaknya mengerjakan sebuah versi 3D Touch milik Apple dan mereka sedang bermain-main dengan aksesoris pengisian magnetik.



Gambar yang diperlihatkan Rubin hari ini juga mengingatkan pada ponsel konsel Mi MIX buatan Xiaomi, yang memiliki layar LCD 1080 piksel dan bodi keramik. Namun, dengan hanya secuil bagian Essential yang terlihat, sulit untuk mengatakan letak kesamaan antara Essential dan Xiaomi. Ponsel unggulan Essential yang dimaksudkan untuk menyaingi iPhone buatan Apple dan Pixel buatan Google ini akan diluncurkan pertengahan 2017.



Rubin adalah programer dan pengusaha asal Amerika. Ia mendirikan banyak perusahaan startup. Salah satunya adalah Android Inc, yang kemudian dibeli Google pada 2005.



ENGADGET | HOTMA SIREGAR