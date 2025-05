Pendiri Twitter Ini Beberkan Kelemahan Media Sosialnya

TEMPO.CO, Jakarta - Evan Williams, salah satu pendiri jejaring sosial Twitter, mengkritik perkembangan media sosial itu. Menurut dia, Twitter seharusnya memberikan solusi terhadap masalah banjir data dan informasi yang kini dialami para penggunanya.



Kondisi ini, menurut Evan sudah melenceng jauh dari rencana awal dibuatnya Twitter. "Jelas sekali saat ini Twitter menampilkan terlalu banyak data dan informasi," kata Williams dalam acara konferensi yang digelar Bloomberg Businessweek, Rabu, 29 april 2015.



Menurut Williams, Twitter dibuat bukan untuk menampilkan informasi dalam kronologi terbalik,"Tapi untuk memudahkan orang memposting apa yang sedang terjadi saat ini."



Meski begitu, Williams mengaku Twitter mengalami kesulitan untuk bisa menemukan solusi yang dibutuhkan dalam waktu cepat. Dan belakangan, dia memuji penggunaan timeline dengan sistem kronologi terbalik. "Saya senang ada kemajuan di sini."



Dalam acara paparan kinerja secara conference call, CEO Twitter, Dick Costolo, menjelaskan bahwa perusahaan sedang mengembangkan kurasi konten.



Ada fitur "While You Were Away" yang disebut sebagai Rekap untuk menampilkan pilihan tweet yang terlewat. Ini ditampilkan pada bagian atas laman Twitter.



Fitur kedua adalah tampilan laman homepage yang memberi akses kepada calon pengguna Twitter untuk bisa melihat isi Twitter per kategori meskipun belum log-in atau sign-up. '



"Kami akan menyediakan akses ini kepada semua pengguna," kata Costolo.



BUSINESS INSIDER | BUDI RIZA