TEMPO.CO, Jakarta - Pengembang aplikasi digital asal Depok, Badr Interactive, meluncurkan aplikasi Islami untuk melengkapi Ramadan. Empat aplikasi yang diluncurkan terdiri atas Masjeed, Dua in Quran, Learn Quran, dan Quran Prize.



"Kami ingin meramaikan ekosistem digital lokal dengan konten Islami," ujar Chief Executive Officer Badr Interactive Andreas Senjaya melalui siaran tertulis, Kamis, 18 Juni 2015.



Aplikasi pertama, yakni Masjeed, berbasis media sosial. Masjeed memungkinkan pengguna berbagi aktivitas dan lokasi saat berada di masjid. Posting-an dapat berupa status, gambar, serta diskusi di setiap akun masjid. "Ide dasarnya untuk menghidupkan komunitas yang berpusat dan tumbuh dari masjid," kata Andreas.



Selanjutnya, Dua in Quran yang berisi kumpulan doa dalam Al-Quran. Aplikasi ini bertujuan agar pengguna mudah mengakses doa dan membacanya secara rutin.



Berikutnya, Learn Quran bagi pengguna yang ingin membaca Al-Quran sesuai tajwid atau kaidah bahasa Arab yang benar. Learn Quran juga diharapkan dapat memperbaiki bacaan bagi pengguna yang sudah lancar membaca Al Quran.



Sedangkan terakhir, Quran Prize bagi pengguna yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran tingkat lanjut, serta para penghapal. Quran Prize dapat menguji penguasaan pengguna lewat tantangan yang tersedia. Setiap kemampuan yang diuji dihitung dalam skor. "Ini mirip skor TOEFL aau IELTS dalam tes bahasa Inggris," ucap Andreas.



Masjeed, Dua in Quran, dan Learn Quran tersedia bagi platform Android. Sedangkan Quran Prize dapat diakses melalui situs.



SATWIKA MOVEMENTI