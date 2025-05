TEMPO.CO, Jakarta - Pengembang game Indonesia, The WALi Games, bekerja sama dengan divisi game Les Copaque Game Development Inc, pemegang lisensi resmi kartun Upin & Ipin, membuat game Upin & Ipin KipiBlocks.



The WALi Games lewat siaran pers, Senin, 30 November 2015, menyatakan game ini termasuk dalam kategori teka-teki dan Match-Three Games.



Seperti game Candy Crush, pemain harus mencocokkan gambar tiga karakter yang sama dengan menggerakkan satu blok dalam kurun waktu yang ditentukan.



Karakter Upin dan Ipin tampil lucu dalam game Upin & Ipin KipiBlocks yang kini telah dapat diunduh di Google Play.



ANTARA