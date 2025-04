Penggila Apple di Australia Sudah Antre iPhone X

TEMPO.CO, Sydney - Meski belum resmi dirilis, sebuah foto fanboy Apple yang sedang mengantre iPhone X tersebar di Internet. Luke Hopewell, editor teknologi di laman berita Gizmodo, mengunggah sebuah foto antrean di Sydney Apple Store di akun Twitternya, @lukehopwell.



"Dua hari menjelang peluncuran, yang satu sudah mendirikan tenda di depan Sydney Apple Store untuk #iPhone8," cuit Hopewell dalam keterangan fotonya, Senin, 12 September 2017. Salah seorang Apple Fanboy tampak terlihat membawa kursi taman dan menggunakan MacBook.





Two days ahead of the actual announcement itself, the first person has made camp outside the Sydney Apple Store for #iPhone8 pic.twitter.com/7R6TLYrtja