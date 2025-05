Pengguna Instagram di Dunia Tembus 400 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Pengguna Instagram di Indonesia termasuk yang terbanyak di dunia bersama Jepang dan Brasil. Hal itu diungkapkan Brand Development Lead Instagram APAC Paul Webster.



"Di Indonesia, pengguna aktif per bulannya telah menjadi dua kali lebih besar dari tahun ke tahun per Maret 2015," ucap Paul di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016.



Kendati tidak melansir jumlah pengguna Instagram asal Indonesia, Paul mengatakan terdapat 12 ribu pengguna asal Indonesia yang bergabung di komunitas pengguna Instagram bernama InstaMeet.



Paul berujar, mayoritas pengguna media sosial berlambang lensa kamera di Indonesia itu adalah anak muda pengguna ponsel pintar dengan kemampuan finansial yang baik dan memiliki gelar sarjana.



Menurut Paul, masyarakat Amerika Serikat masih menjadi pengguna terbesar di dunia, yang angkanya mencapai 75 persen.



Sedangkan 25 persen lain tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dengan jumlah keseluruhan mencapai 400 juta pengguna.



Secara rata-rata, pengguna Instagram membagikan 150 foto dalam sebulan, dengan lebih dari 80 juta foto dan video dibagikan secara global setiap hari, dan menghasilkan 3,5 miliar like.



"Instagram merupakan kanvas kreativitas bagi komunitas mobile-first Indonesia yang muda dan antusias. Orang datang ke Instagram untuk terinspirasi secara visual," tutur Paul.



ANTARA