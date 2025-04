Pengguna Ponsel Rata-rata Gunakan 9 Aplikasi per Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Pengguna smartphone rata-rata mengakses 30 aplikasi per bulannya. Menurut Techcrunch, rata-rata per hari orang menggunakan sembilan aplikasi. Umumnya, mereka menggunakan aplikasi pihak ketiga.



Dari data tersebut rupanya pengguna iPhone lebih banyak dalam penggunaan aplikasi ketimbang pengguna Android. Sedangkan pengguna Android unggul dalam mengakses game, yaitu sebanyak 30 persen.



Fakta menunjukkan utilities di iPhone dan tools di Android menyumbang penggunaan bulanan terbesar, ini disebabkan oleh aplikasi pra-instal seperti Safari di iOS dan Google di Android.



Selain utilities dan tools, kategori aplikasi populer lainnya jejaring sosial (iOS), komunikasi (Android), produktivitas (iOS & Android) dan sosial (Android). Aplikasi kencan dan produktivitas digunakan paling banyak, dengan jumlah sesi tertinggi per hari di nomor empat.



Dilansir dari Techcrunch, Indonesia tidak masuk dalam 10 negara penginstal aplikasi terbanyak. Sedangkan India menjadi negara nomor satu dengan pengguna smartphone yang banyak dalam menginstal aplikasi. Negara lain yang mengikuti adalah Brasil, Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.



Menurut App Annie waktu yang dihabiskan untuk mengakses aplikasi juga meningkat selama dua tahun terakhir. Saat ini, pengguna di A.S. menghabiskan rata-rata lebih dari 2 jam dan 15 menit di aplikasi setiap hari. Di Korea Selatan, Brasil, Meksiko dan Jepang, jumlahnya lebih tinggi lagi, dengan rata-rata pengguna sekitar 3 jam sehari.



Di Brasil dan Meksiko, setengah dari waktu pengguna digunakan untuk mengakses aplikasi sosial dan komunikasi, sementara di Korea Selatan dan Jepang, game menyumbang 25 persen penggunaan.



Dari beberapa negara yang dianalisis menunjukkan lebih dari 80 persen penggunaan aplikasi berada di luar aplikasi teratas di negara tersebut. Berarti, meskipun aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook mendominasi, masih ada waktu pengguna untuk menggunakan aplikasi lainnya.



