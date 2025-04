Pengguna Windows 10 S Tidak Bisa Pindah ke Google Search

TEMPO.CO, New York - Microsoft memperkenalkan pesaing Chrome OS, Windows 10 S, pada sebuah acara spesial di New York City, Selasa 2 Mei 2017. Pembuat perangkat lunak itu mengungkapkan bahwa hanya aplikasi Windows Store yang akan berjalan di Windows 10 S.



Padahal Kepala Windows Terry Myerson mengungkapkan bahwa OS baru itu akan menjalankan berbagai browser di Windows Store. Meskipun Windows 10 S dapat menjalankan berbagai browser dari Store, Microsoft nampaknya membatasi pengguna untuk mengubah browser default pada OS baru ini.



Dalam FAQ untuk Windows 10 S, Microsoft mengakui bahwa "Anda dapat mengunduh browser lain yang mungkin tersedia dari Windows Store, namun Microsoft Edge akan tetap default jika, misalnya Anda membuka sebuah file .htm.



"Ini berarti jika Anda mengklik link dari aplikasi lain, atau membuka link dari email maka Anda akan dilemparkan ke Microsoft Edge, bahkan jika Anda ingin menggunakan browser lain.”



Tidak jelas apakah Google akan membawa Chrome ke Windows Store, tapi jika itu terjadi, mungkin itu adalah usaha yang sia-sia karena tidak akan berfungsi penuh tanpa menjadi browser default pada Windows 10 S.



Microsoft juga melumpuhkan browser Edge miliknya. Penyedia pencarian default di Microsoft Edge dan Internet Explorer di Windows 10 S tidak dapat diubah. Bing akan menjadi default, dan Microsoft mencegah pengguna beralih ke Google atau penyedia penelusuran lainnya karena alasan yang tidak diketahui.



Ini bukan tipe pilihan pengguna Windows yang biasanya, dan akan menarik untuk melihat apakah Microsoft bersedia mengubahnya berdasarkan umpan balik dari pengguna Windows 10 S.



