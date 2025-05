TEMPO.CO, Seoul - LG Electronics mengumumkan telah membukukan kerugian bersih US$ 223,98 juta untuk Q4 2016, yang merupakan rugi operasional kuartalan pertama perusahaan dalam enam tahun. Buruknya kinerja divisi mobile dan komponen kendaraan LG disebut sebagai dua penyebab utama kerugian tersebut.



LG Mobile Communications mencatat pendapatan US$ 3,51 miliar pada Q4 2016, yang merupakan peningkatan 15 persen dari kuartal sebelumnya, namun penurunan 23 persen dibandingkan tahun lalu. G5 modular disebut sebagai kegagalan utama divisi mobile LG, yang diproduksi dengan mahal namun tidak laris terjual.



Baca:

Ini 25 Password Teburuk Sepanjang 2016

Cek 4 Hal Berikut Sebelum Unduh Aplikasi ke Ponsel

Motorola Luncurkan Ponsel Modular Tipis Moto Z, Ini Harganya



Di sisi lain, LG mengklaim bahwa andalannya, V20, mencatat penjualan yang kuat, karena desain tradisional dan daya tarik massal. Namun, mirip dengan pesaing dari Cina, Xiaomi, perusahaan tidak menyediakan angka penjualannya untuk tahun fiskal 2016.



Mengingat percobaan modular LG tidak berhasil dengan G5, tidak mengherankan bahwa raksasa teknologi Korea Selatan itu memilih untuk mengurangi petualangan di produk barunya. Andalan LG mendatang, G6, akan sepenuhnya menyingkirkan modularitas dan memilih desain premium tradisional.



"Profitabilitas terhambat oleh lemahnya penjualan ponsel G5 dan investasi pemasaran yang lebih tinggi. Introduksi ponsel G Series dan perangkat massal berikutnya pada kuartal kedua menyusul Mobile World Congress diharapkan membantu meningkatkan posisi pasar LG Mobile Communications Company di 2017," kata LG dalam sebuah pernyataan resmi sebagaimana dikutip Phonearena, Rabu 25 Januari 2017.



Meskipun kuartal keempat lemah, LG mengumumkan laba operasi 2016 mencapai US$ 1,16 miliar, naik 12,2 persen dibandingkan 2016. Peningkatan itu terkait dengan penjualan yang kuat dari peralatan rumah dan sistem hiburan.



PHONEARENA | ERWIN Z