TEMPO.CO, Tokyo - Sony telah mengumumkan bahwa PlayStation 4 telah dijual lebih dari 30,2 juta unit di seluruh dunia sejak dirilis pada akhir 2013. Angka ini per Minggu, 22 November. Sony menyatakan PS4 terus menunjukkan pertumbuhan tercepat dan terkuat dalam sejarah hardware PlayStation.



PS4 adalah sistem yang membuat gamer di setiap tempat dapat menikmati pengalaman hiburan digital berkualitas tinggi. Pelanggan dapat memilih dari beberapa penawaran yang tersedia, mulai game pada cakram hingga melalui unduhan digital, untuk berbagai layanan yang tersedia di PlayStation Network.



"Kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa gamer di seluruh dunia terus memilih PS4 sebagai tempat terbaik untuk bermain sejak diluncurkan dua tahun lalu," kata Andrew House, Presiden dan CEO Global Sony Computer Entertainment Inc, Rabu, 25 November 2015. "Kami berkomitmen membawa permainan dan layanan hiburan untuk pengguna di seluruh dunia. Berkat dukungan dari mitra kami, PS4 terus menjadi platform utama untuk permainan dan inovasi hiburan interaktif."



Microsoft belum mengungkapkan angka penjualan Xbox One lebih dari satu tahun. November tahun lalu, Microsoft menuturkan penjualan perangkatnya mendekati sepuluh juta unit kepada pengecer. Angka itu bukan perbandingan yang layak untuk saat ini. Namun PS4 secara konsisten meninggalkan Xbox One di pasar tradisional Microsoft, Amerika Utara, menurut angka NPD.



Bulan lalu, Xbox One memimpin di Amerika Serikat untuk pertama kali sejak April, yang kemungkinan didorong oleh penjualan Halo 5: Guardians.



Nintendo Wii U, yang hadir sekitar setahun sebelum PS4 dan Xbox One, telah menjual 10,73 juta unit di seluruh dunia pada 30 September 2015.



THE VERGE | ERWIN Z.