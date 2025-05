TEMPO.CO, Jakarta - Menurut perusahaan riset pasar NPD, Xbox One menjadi konsol game terlaris di Amerika Serikat untuk Juli, mengalahkan Sony PlayStation 4.



Kabar tersebut diungkapkan oleh kepala pemasaran Xbox, Aaron Greenberg, melalui akun Twitter-nya, @aarongreenberg.



"Terima kasih kepada semua orang yang membantu membuat #XboxOne #1 penjualan konsol pada Juli menurut #NPD, menyenangkan bisa kembali di puncak," begitu dia menuliskan.



Konsol game milik Microsoft tersebut terakhir kali menduduki posisi teratas pada Oktober 2015. Namun, secara keseluruhan, PlayStation 4 telah mendominasi pasar Amerika Serikat.



Meski demikian, hal itu tidak berarti bahwa Xbox One tidak terjual dengan baik. Pada kenyataannya, Desember 2015 menjadi bulan baik bagi konsol game tersebut.



Selain itu, pada Januari tahun ini, Microsoft mengungkapkan bahwa penjualan "seumur hidup" dari konsol tersebut mencapai angka setidaknya 18 juta unit.



Lonjakan penjualan pada Juli juga dapat dikaitkan dengan penawaran Xbox One, di mana Microsoft juga merilis Xbox One S. Perlu disebutkan bahwa laporan NPD pada Juli tersebut belum tersedia untuk umum, dan akan dirilis minggu depan, demikian dilaporkan GSM Arena.



ANTARA