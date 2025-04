Perbandingan 3 Ponsel Selfie: Vivo V5 Plus, LG K10, Oppo F3 Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Facebook, Instagram, dan SnapChat sudah jadi bagian hidup sehari-hari bagi kebanyakan orang. Ketiga media sosial tersebut dianggap paling asyik untuk berbagi foto, entah itu foto liburan atau swafoto alias selfie.



Saat foto-foto dibagikan ke media sosial, akan sulit untuk membedakan apakah foto itu diambil menggunakan kamera saku atau ponsel pintar. Hasil jepretannya sama-sama bagus, jernih, dan terang.



Salah satu pengambilan foto yang paling banyak beredar di media sosial adalah swafoto. Fenomena yang sudah lama ada ini dicoba ditangkap kembali oleh beberapa vendor dengan menghadirkan ponsel swafoto.



Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penggemar swafoto terbanyak di dunia, menjadi pasar menarik untuk diluncurkannya ponsel khusus swafoto ini. Sejak tahun lalu, ponsel swafoto bertebaran di pasar ponsel.



• Vivo V5 Plus





Pada awal Februari lalu, Vivo Smartphone meluncurkan Vivo V5 Plus. Mereka mengklaim inilah ponsel pertama di dunia dengan dua kamera depan berkekuatan 20 megapiksel. Vivo V5 Plus merupakan produk terbaru dari Perfect Selfie Series.



“Dibandingkan dengan ponsel selfie lainnya, kekuatan Vivo V5 Plus ada pada kamera depannya yang saat ini memimpin pasar dengan dua kamera masing-masing 20 dan 8 megapiksel untuk menghasilkan foto selfie sempurna dengan kualitas crystal-clear,” ujar Kenny Chandra, Product Manager PT Vivo Mobile Indonesia, saat acara peluncuran di Jakarta.



Kamera depan 20 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX376. Hasilnya, foto yang didapat memiliki warna natural dan tajam. Bersama kamera 8 megapiksel, keduanya dapat menghasilkan efek “bokeh”, yakni blur pada latar belakang maupun latar depan.



Lantaran diperkuat dengan fitur selfie softlight pada kamera depan, pengambilan swafoto tak jadi masalah meski dilakukan dalam kondisi minim cahaya. Sedangkan kamera belakangnya, dengan resolusi 16 MP, mampu menghasilkan foto dengan saturasi tajam dalam segala kondisi, baik itu terang maupun gelap.



• LG K10 2017





Berbeda dengan Vivo yang membenamkan kamera depan hingga 20 megapiksel pada V5 Plus, LG tak terlalu mempedulikan besaran megapiksel pada kamera depannya. Vendor asal Korea Selatan ini lebih menonjolkan sisi bentang tangkap lebar dari lensa kamera depan (wide angle selfie camera), yang mencapai 120 derajat.



“Nilai jual dari LG K10 2017 adalah kamera depan dengan fitur wide angle,” ucap Rezy Saddam, Product Specialist LG Indonesia, dalam presentasinya. Menurut dia, hasil jepretan swafoto umumnya dibagikan lewat media sosial. “Kecuali dicetak sebagai poster, untuk media sosial tak perlu piksel terlalu besar,” katanya.



Berkat bentang tangkap lebar dari lensa kamera depan, pengguna ponsel ini tak hanya mendapat kemudahan tapi juga dapat lebih berkreasi dengan swafoto. “LG K10 2017 disiapkan untuk membawa tren baru bagi ponsel selfie yang saat ini inovasinya bergerak monoton,” ucap Heegyun Jang, Head of LG Mobile Communications Indonesia, Rabu lalu.



LG K10 2017 menggunakan sistem operasi terbaru Android 7.0 Nougat. Prosesornya 1,5 GHz octa-core yang ditopang oleh kapasitas RAM 2 gigabita dan memori internal 16 gigabita. Bentang layarnya 5,3 inci dengan teknologi in-plane switching (IPS). Sedangkan catu dayanya mencapai 2.800 mAh.



• Oppo F3 Plus







Oppo kembali melepas satu produk barunya dari lini Selfie Expert, F3 Plus. Keunggulan ponsel pintar ini adalah dua kamera swafoto dengan sensor beresolusi 16 megapiksel dan 8 megapiksel. Adanya dua kamera itu membuat tangkapan gambar lebih tajam serta sudut pandang lebar mencapai 120 derajat.



Lensa wide-angle bersudut 120 derajat itu juga memungkinkan untuk menangkap gambar lebih luas sehingga lebih banyak orang yang masuk dalam satu frame. Oppo mengklaim enam lapisan lensa di kamera depan mereka dapat mengurangi distorsi pada gambar.



“Untuk pertama kalinya, kami gunakan enam lapis di kamera depan. Umumnya di kamera belakang, untuk ponsel flagship,” kata Public Relations Executive OPPO Indonesia, Suwanto, saat peluncuran di Jakarta, pekan lalu. Adapun kamera belakang Oppo F3 Plus menggunakan sensor kamera Sony IMX398 dengan kekuatan hingga 16 megapiksel.



Agar bisa digunakan seharian penuh, Oppo F3 Plus dibekali dengan baterai berkapasitas sebesar 4.000 mAh. Selain itu, terdapat fitur pengisian daya yang cepat, yakni VOOC (Voltage Open Loop Multi-Step Constant-Current Charging). Di bagian dalam terdapat cip Qualcomm Snapdragon 653 dan Cortex-A73 quad-core.



FIRMAN A