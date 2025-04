Perbandingan Baterai: Asus Zenfone 4 Max Pro, iPhone 7, Oppo F3

TEMPO.CO, Jakarta - Asus Zenfone 4 Max Pro resmi dihadirkan di pasar Indonesia dengan harga Rp 2,9 juta sejak kemarin. Asus ZenFone 4 Max Pro dibekali baterai berkapasitas jumbo 5.000mAh, jauh lebih besar dari generasi sebelumnya ZenFone 3 yang memiliki 3.100mAh.



Baca: Asus Zenfone 4 Max Pro Kamera Ganda Dibanderol Rp 2,9 Juta



Dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau ini, Asus menawarkan keunggulan-keunggulan yang tak kalah menggiurkan dibanding ponsel lain.



Dalam peluncuran Zenfone 4 Max Pro di Jakarta, Asus Indonesia Head of Public Relation, Muhammad Firman, mengungkapkan hasil tes yang dilakukan pada tiga ponsel, yaitu Zenfone 4 Max Pro, iPhone 7 Plus dan Oppo F3 Plus.

Hasilnya, Zenfone 4 Max Pro mampu bertahan selama 12 jam 45 menit untuk menonton video online. Sedangkan iPhone 7 Plus dan Oppo F3 Plus masing-masing 5 jam 52 menit dan 7 jam 20 menit. Sebagai informasi, iPhone 7 Plus memiliki kapasitas baterai 2.900mAh, sementara Oppo F3 Plus 4.000mAh.

"Asus PowerMaster Technology bisa bertahan selama 46 hari, dan yang paling penting baterai aman," kata Marketing Manager Asus Indonesia, Galip Fu.

Ada tiga varian warna yang ditawarkan, yaitu Deepsea Black, Sunlight Gold dan Rose Pink. Untuk kapasitas penyimpanan internal disiapkan eMCP 32GB dan MicroSD mendukung hingga 256GB.

Diperkuat dengan prosesor octa-core Qualcomm Snapdragon 430, Zenfone 4 Max Pro yang memiliki layar 5,5 inci, juga dipersenjatai prosesor grafis Qualcomm Adreno 505, dan fitur Bluelight filter untuk perlindungan mata dan sentuhan sensitif kapasitif 10 jari.

Mengusung kamera ganda, Asus ZenFone 4 Max Pro dibekali kamera utama 16MP dan kamera kedua 5MP untuk menangkap gambar lebih luas 120 derajat.



Baca: Daya Tahan Asus Zenfone 4 Max Pro Diklaim Ungguli iPhone 7

Sensor sidik jari diposisikan di tempat yang nyaman. Sensor ini membuka Asus Zenfone 4 Max Pro dengan sangat cepat. Selain sensor sidik jari, juga ada sensor accelerator, E-Compass, Gyroscope, Proximity sensor, dan Ambient light sensor.



ASUS | ANTARA | ZUL’AINI FI’ID N | EZ