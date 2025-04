Perbandingan Ukuran Samsung Galaxy S8, S8 Plus, dan Note 8

TEMPO.CO, San Francisco - Galaxy Note 8 akan berukuran sangat besar, seperti terungkap dalam bocoran yang dikeluarkan Samsung sendiri. Pada Selasa, 15 Agustus 2017, Samsung merilis teaser resmi Galaxy Note 8 dan semua fokusnya adalah tentang satu hal: Ukuran, sebagaimana dilaporkan Forbes.



Nama video teaser itu adalah “Do bigger things” (lakukan hal-hal yang lebih besar) dan video itu menunjukkan stylus mencoret kata negatif seperti “'impossible” (tidak mungkin) dan “can’t” (tidak bisa) untuk menggantikannya dengan kata positif “possible” (mungkin) dan “can” (bisa). Dan satu lagi sebagai fokusnya: “big” (besar) dicoret dan digantikan dengan “bigger” (lebih besar).



Ya, Galaxy Note 8 akan menjadi besar dan Samsung bertekad untuk menggunakan anggaran pemasarannya yang perkasa untuk meyakinkan Anda bahwa perangkat ini adalah hal yang sangat baik.



Layar 6.4 inci akan menjadi yang terbesar yang pernah dibuat Samsung pada smartphone premium (Galaxy Mega tidak premium), dan tampaknya di atas kertas hanya sedikit lebih besar dari layar 6,3 inci pada Galaxy S8 Plus.



Meskipun ukuran layar hampir mirip, Galaxy Note 8 akan nyata lebih besar dari Galaxy S8 Plus karena stylus-nya. Mengakomodasi stylus berarti Galaxy Note 8 akan lebih tinggi, lebih luas dan lebih bersudut, seperti yang ditunjukkan desainer Benjamin Geskin.



Geskin dapat meramalkan skala tersebut karena Samsung mengulangi pemasaran siluet yang sama yang digunakan untuk Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus. Kedua siluet ternyata proporsional akurat untuk perangkat akhir, sehingga menerapkan skala yang sama dengan Galaxy Note 8 akan memberi gambaran ukuran masing-masing.



Tentu saja bagi banyak penggemar smartphone, dan penggemar Galaxy Note khususnya, lebih besar berarti lebih baik. Galaxy Note telah lama menjadi pembuat tren dan bisa dibilang mempopulerkan "phablet".



Kini perjudian yang nyata adalah peningkatan harga substantial Samsung untuk Galaxy Note 8, terutama untuk Emperor Edition yang terbatas. Jika penggemar Galaxy Note bisa menerimanya, maka diharapkan Galaxy Note 9 akan menjadi lebih besar.



FORBES | ERWIN Z