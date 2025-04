TEMPO.CO, Jakarta - Agent of Ishq, laman multimedia tentang seks di India, merilis sebuah survei yang mencengangkan: Nokia model lama kerap digunakan untuk vibrator seks perempuan di India. Laman situs tersebut memang tidak menjabarkan secara detail ponsel jenis apa saja yang dipakai.



Namun, seperti dilansir laman berita Phone Arena, ponsel lama yang dimaksud adalah Nokia 3310. Ponsel ini diketahui memiliki getaran yang sangat kuat. "Pengganti vibrator," bunyi laporan Phone Arena, Ahad, 21 Mei 2017.



Agent of Ishq melibatkan seratus responden. Survei tersebut menyebutkan beberapa perempuan mengaku sengaja menyimpan ponsel Nokia lamanya untuk pemuas hasrat. Para perempuan tersebut menganggap hal ini bukanlah suatu hal yang tabu di kalangan perempuan India. Meski begitu, laman Agent of Ishq tidak menyebutkan secara rinci lokasi survei.



Punya ponsel untuk masturbasi, tulis laman Agent of Ishq, artinya menjaga ponsel tetap higienis. "Para perempuan tersebut tak risih membicarakan aroma aneh yang tertinggal kepada teman-temannya," tulis laman Agent of Ishq tentang ponsel Nokia lama yang digunakan untuk vibrator seks.



AGENT OF ISHQ | PHONE ARENA | AMRI MAHBUB