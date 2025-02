Peretasan Terbesar dalam Sejarah Bursa Kripto, Bybit Kehilangan Hampir Rp 23 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa kripto terkemuka, Bybit, mengungkapkan bahwa mereka telah mengalami peretasan besar yang mengakibatkan hilangnya aset digital senilai sekitar US$ 1,4 miliar atau setara kurang lebih Rp 22,79 triliun (dengan kurs Rp16.279 per dolar AS). Dikutip dari laporan Tech Crunch, peretasan ini dianggap sebagai pencurian kripto terbesar dalam sejarah industri tersebut.