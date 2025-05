Pertumbuhan PC Melambat, Penjualan Apple Mac Negatif

TEMPO.CO, San Francisco -IDC memperkirakan Apple menjual 5,3 juta Mac pada kuartal September, yang merupakan penurunan 4 persen dibandingkan tahun lalu yang mencatat penjualan 5,51 juta.



Ini akan menjadi kuartal pertama dengan pertumbuhan tahun ke tahun negatif sejak penjualan kuartalan Apple pada September 2013. Peningkatan 528 ribu unit merupakan peningkatan kuartalan September terkecil sejak September 2010.



IDC memproyeksikan Apple meningkatkan penjualan Mac di AS dari 2,34 juta unit menjadi 2,37 juta atau 1,6 persen dari tahun ke tahun. Ketika mengurangkan penjualan Mac di AS dari perkiraan di seluruh dunia, IDC menunjukkan bahwa penjualan internasional Apple menurun 7 persen dari tahun ke tahun.



Para analis tidak sepakat atas laju perlambatan ini. IDC melaporkan penurunan 3,4 persen dalam unit Mac yang dikapalkan, sedangkan perusahaan riset Gartner melaporkan perlambatan pertumbuhan 1,5 persen pada kuartal ketiga. Kedua angka menunjukkan tingkat pertumbuhan terendah dalam dua tahun, menurut The Wall Street Journal.



Apple tidak sendirian dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan, saat industri yang lebih luas bergulat dengan lebih sedikit orang yang merasa perlu untuk membeli komputer desktop dan laptop baru. Pasar PC mengalami penurunan 11 persen, yang lebih buruk dari perkiraan sebelumnya, kata IDC.



Apple, yang berbasis di Cupertino, California, sekarang menempati bagian besar dari pasar PC secara keseluruhan, naik menjadi 7,5 persen dari 6,9 persen pada periode yang sama tahun lalu menjadi tempat keempat, menurut IDC. Lenovo tetap menjadi pembuat PC teratas dengan 21 persen dari pasar, diikuti oleh Hewlett-Packard dan Dell.



Microsoft, saingan utama Apple di pasar komputasi, berharap untuk memenangkan kembali pangsa pasar untuk mitra dan dirinya sendiri dengan baru-baru ini merilis perangkat lunak Windows 10, yang akan menjadi pra-instal pada kebanyakan komputer non-Apple selama tahun depan.



Microsoft juga baru saja merilis laptop pertama, Surface Book, yang memasukkannya dalam kompetisi langsung dengan tidak hanya Apple, tapi pembuat PC lain yang membuat perangkat Windows 10.



Apple dikabarkan akan menambah iMac 21,5 inci dengan resolusi 4K ke jajaran Mac pekan depan, dan awal tahun ini merilis MacBook 12 inci.



FORBES | CNET | ERWIN Z