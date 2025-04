TEMPO.CO, California - Harga iPhone X memang lebih mahal ketimbang iPhone 8. Namun ada beberapa hal yang tak bisa dilakukan iPhone X (iPhone Ten). Beberapa hal ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda untuk memilih di antara keduanya.



Telpon seluler iPhone 8 dan iPhone 8 Plus hadir dengan tiga varian warna, yakni Silver, Space Grey, dan Gold. Sedangkan iPhone X hadir tanpa warna Gold. Tentu hal itu menjadi berita yang cukup mengecewakan. Sebab, selama ini, varian warna Gold-lah yang paling laku.



Sebelumnya, iPhone 7 dan iPhone 7 Plus, yang diluncurkan tahun kemarin, hadir dengan lebih banyak warna, yakni Black, Jet Black, Silver, Gold, dan Rose Gold. Bahkan Apple juga merilis varian warna Red.



Soal TouchID, iPhone X tidak bisa melakukannya. Sebab, ponsel ini tidak memiliki tombol Home pada layarnya. Ponsel dengan bentang layar 5,8 inci ini hadir dengan konsep tanpa bezel. Sebagai gantinya, iPhone X menyiapkan FaceID untuk membuka kunci ponsel. Adapun iPhone 8 dan iPhone 8 Plus masih bisa melakukan fitur tersebut.



Soal kamera, ketiganya mengusung resolusi 12 megapiksel. iPhone 8 Plus dan iPhone X punya kamera ganda yang dilengkapi dengan soft flash. Untuk otak, seperti yang dikabarkan sebelumnya, ketiga ponsel memakai chipset A11 Bionic, 25 persen lebih cepat ketimbang A10. Selain itu, koneksi Bluetooth 5 dan fitur wireless charging.



Kapan tersedia? Untuk seri iPhone 8 sudah bisa dipesan per 15 September 2017 dan baru dijual luas pada 22 September mendatang. Tersedia tiga varian warna, yakni Silver, Gold, dan Space Gray.



Adapun iPhone X baru masuk pre-order pada 27 Oktober 2017 dan dipasarkan secara global pada 3 November nanti. Ponsel ini tersedia dalam dua varian warna: Silver dan Space Gray.



Berapa harganya? Ketiga seri ponsel masing-masing memiliki dua varian kapasitas internal, yakni 64 gigabita dan 256 gigabita. Berikut ini daftar harganya, belum termasuk pajak di masing-masing negara



1. iPhone 8

- 64 GB: US$ 699 atau sekitar Rp 9,5 juta

- 256 GB: US$ 849 atau sekitar Rp 11,5 juta



2. iPhone 8 Plus

- 64 GB: US$ 799 atau sekitar Rp 10,7 juta

- 256 GB: US$ 949 atau sekitar Rp 12,8 juta



3. iPhone X

- 64 GB: US$ 999 atau sekitar Rp 13,5 juta

- 256 GB: US$ 1.149 atau sekitar Rp 15,5 juta



