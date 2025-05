TEMPO.CO, Jakarta - Dua pabrikan elektronik asal Asia, Xiaomi dan Asus, mencoba memperkuat pangsa pasar mereka di kelas menengah lewat peluncuran produk terbaru.



Xiaomi mengandalkan Mi 4i, yang telah diluncurkan di India dan Indonesia, sebagai ponsel berkelas tinggi dengan harga relatif terjangkau, yaitu Rp 2,8 juta.



Sedangkan Asus meluncurkan Asus Zenfone 2, yang memiliki kisaran harga Rp 2,2-4,7 juta, tergantung pada varian dan kapasitas penyimpanan file.



LAYAR



Asus Zenfone 2 seri ZE551ML memiliki layar 5,5 inci. Layar ini dilapisi Gorilla Glass 3 yang diklaim antigores. Resolusinya 1080 x 1920 piksel dengan kepadatan 403 piksel per inci.



Sedangkan Mi 4i memiliki layar 5 inci dengan kekuatan resolusi 1080 x 1920 piksel serta kepadatan 441 piksel per inci. Layar kedua ponsel cerdas itu mendukung 16 juta warna.





HARDWARE



Zenfone 2 memiliki dapur pacu 2,3 gigahertz, yang menggunakan prosesor Intel Atom empat inti. Ada varian yang memiliki memori 2 gigabita dan 4 gigabita. Varian yang lebih kecil ini memiliki kecepatan lebih rendah, yaitu 1,8 gigahertz.



Sedangkan Mi 4i memiliki prosesor 1,7 gigahertz dengan Cortex A53 empat inti dan 1,1 gigahertz Cortex A53 CPU yang berbasis Qualcomm Snapdragon 615. Menurut situs IBTimes, arsitektur CPU pada Xiaomi lebih unggul dengan menyajikan kombinasi dua prosesor berkecepatan berbeda.





MEMORI



Zenfone 2 memiliki dua varian RAM, yaitu 2 dan 4 gigabita. Varian ini disertai tiga opsi kapasitas penyimpanan, yakni 16 gigabita, 32 gigabita, dan 64 gigabita. Ponsel versi 16 dan 32 gigabita bisa ditambah kapasitasnya menjadi 64 gigabita karena ada slot kartu MicroSD.



Sedangkan Mi 4i hanya memiliki satu opsi penyimpanan, yaitu 16 gigabita, tanpa disertai slot kartu MicroSD. Memorinya hanya 2 gigabita.





KAMERA



Asus Zenfone 2 memiliki kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel yang dilengkapi lampu LED flash ganda. Kamera ini bisa merekam video dengan kecepatan 30 frame per detik. Kamera depan menggunakan daya 5 megapiksel.



Sedangkan kamera Mi 4i juga memiliki kamera belakang 13 megapiksel, yang juga dilengkapi lampu LED flash ganda. Kemampuan merekam video serta kamera depan ponsel ini relatif sama dengan Zenfone 2.





BATERAI



Xiaomi Mi 4i memiliki baterai 3120 mAh lithium-ion. Sedangkan Zenfone 2 mengandalkan baterai 3000 mAh lithium-polymer.





OS



Kedua ponsel menggunakan sistem operasi Android Lollipop. Asus melakukan kustomisasi dengan merancang antarmuka yang disebut ZenUI pada Lollipop versi 5.0.



Sedangkan Xiaomi 4i merancang antarmuka yang disebut MIUI 6 pada Lollipop 5.0.2.

BOBOT

Xiaomi memiliki keunggulan, yaitu lebih ringan, dengan bobot 130 gram. Unibodinya berbahan polycarbonate matte atau plastik lembut. Sedangkan Zenfone 2 memiliki bobot sekitar 170 gram dengan bahan plastik yang didesain menyerupai logam.





Jadi, ponsel mana yang menjadi pilihan Anda?

IBTIMES | BUDI RIZA