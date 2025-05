Piranti Pintar: Mini-PC Serbaguna Diluncurkan (3)

TEMPO.CO, Perusahaan Acer belakangan ini telah meluncurkan mini-PC baru. PC yang dinamai aBeing One diperkirakan rilis pada kuartal ketiga tahun ini. aBeing One dirancang untuk menghubungkan perangkat siap pakai ke rumah yang memiliki jaringan Internet. Perangkat ini akan menjadi penghubung yang bisa menganalisis data yang masuk dari perangkat. aBeing One dirancang sebagai sistem hardware yang terjangkau oleh kantong konsumen.

Selain Acer, Intel Corp mengumumkan proyek percontohan IoT baru. Untuk menciptakannya, Intel bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal Taiwan. Satu di antaranya kolaborasi Intel dengan Formosa Plastics Corp. Mereka mengembangkan solusi pengembangan pabrik yang diharapkan bisa memprediksi dan memonitor gangguan yang terjadi di pabrik.

Intel juga bekerja sama dengan Fusheng Co, satu di antara lima pabrik kompresor udara terbesar di dunia. Vice President of Intel Sales and Marketing Group and Country Manager of Intel Taiwan, Jason Chen, berharap proyek kedua Intel ini bisa membuat Fusheng memprediksi dan mendeteksi kebutuhan dalam perawatan pabrik.

Untuk skala besar, Intel berkolaborasi dengan Chunghwa Telecom Co, perusahaan telekomunikasi Taiwan, dalam proyek solusi kota pintar (smart city). Proyek itu menghubungkan sensor di lampu lalu lintas dan tiang listrik. Ini membuat kualitas udara, cuaca, lalu lintas, dan konsumsi listrik bisa terdata.

Microsoft dan Toshiba mengumumkan rencana kerja sama mereka membuat solusi IoT dengan sistem operasi Windows dan Azure. Produk yang bakal dihasilkan berupa rekaman video dalam kapal yang bisa melacak data kendaraan. Produk tersebut pun bisa menganalisis tindak tanduk sopir. Target utama kerja sama yang akan memakai sistem Windows 10 itu ditujukan untuk industri transportasi dan logistik.

