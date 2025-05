PlayStation Now Hadir di Smart TV Samsung 2015

TEMPO.CO, Seoul - Sony tidak takut untuk bermitra dengan pesaingnya jika itu berarti menghadirkan PlayStation di lebih banyak rumah. Perusahaan itu baru saja mengumumkan bahwa ia bekerja sama dengan Samsung untuk menghadirkan layanan streaming game PlayStation ke beberapa TV pintar raksasa elektronik saingannya itu mulai tahun depan.



“Samsung Electronics Co, Ltd dan Sony Computer Entertainment Inc (SCE) hari ini mengumumkan bahwa layanan streaming game PlayStation akan tersedia pada Samsung Smart TV di semester pertama 2015,” ujar kedua perusahaan dalam rilis melalui prnewswire, Selasa, 23 Desember 2014.



Dengan kerjasama ini, konsumen Samsung Smart TV di Amerika Serikat dan Kanada akan memiliki akses mudah ke ratusan game PlayStation 3 dengan streaming dari cloud - tanpa konsol, unduhan, atau perjalanan ke toko.



PlayStation Now saat ini ditawarkan pada berbagai platform PlayStation, termasuk sistem PlayStation 4, konsol game nomor satu di dunia. Gamer dapat memilih dari lebih dari 200 judul dari perpustakaan game PS3, mulai dari aksi/petualangan dan perlombaan, hingga RPG dan permainan yang ramah keluarga.



Layanan ini akan diluncurkan sebagai sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui Smart Hub Samsung. Setelah diluncurkan, sebuah game dimainkan dengan menggunakan kontroler nirkabel DUALSHOCK 4 yang dijual terpisah.



PlayStation Now di Samsung Smart TV akan mendukung semua fungsi layanan, termasuk kemampuan untuk mendapatkan piala, bermain game online dengan teman-teman, dan menyimpan kemajuan permainan Anda di cloud.



"PlayStation Now menyediakan dimensi baru ke Samsung Smart TV yang dicari konsumen - game PS3 diakses melalui antarmuka intuitif yang membuatnya mudah untuk ditemukan dan menghadirkan pengalaman gaming yang hebat,” ujar Youngchan Kim, Vice President di Samsung Electronics.



Pada CES 2015 di Las Vegas, peserta dapat mengunjungi booth Samsung untuk merasakan pengalaman langsung PlayStation Now pada Samsung Smart TV. Simak berita tekno lainnya di sini.



ERWIN Z | ENGADGET



