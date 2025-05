Pokemon GO Bisa Dimainkan di Apple Watch 2

TEMPO.CO, San Francisco - Permainan paling populer saat ini, Pokémon GO, ikut hadir dalam peluncuran produk baru Apple. Aplikasi permainan buatan Niantic Inc ini bakal hadir untuk perangkat jam tangan Apple Watch 2.



Pokémon GO untuk Apple Watch akan hadir sebelum akhir tahun. Aplikasi khusus di jam tangan pintar Apple akan terkoneksi atau tersinkronisasi dengan permainan yang ada di ponsel iPhone pemiliknya, seperti dilansir melalui Cnet.com, Jumat, 9 September 2016.



Trainer atau pemain Pokémon tak perlu lagi selalu menenteng ponsel di tangannya. Aplikasi ini akan membuat beberapa informasi dan notifikasi permainan Pokémon GO muncul di layar jam.



Pemain akan diberi tahu ketika di dekat dirinya ada monster yang berkeliaran. Aplikasi akan menunjukkan perkembangan penetasan telur monster Pokémon.



Aplikasi pada jam juga sekaligus mencatat dan mensinkronisasi aktivitas pergerakan bermain Pokémon GO dengan fitur kebugaran dalam Apple Watch 2. Aplikasi dan gawai akan mencatat aktivitas fisik berlari ataupun berjalan yang dilakukan pengguna Apple Watch 2.



Walhasil, aktivitas bermain dan berolahraga yang dilakukan para trainer Pokémon tercatat dengan akurat. Jumlah kalori yang terbakar selama bermain Pokémon juga akan tercatat oleh gawai.



Mengumpulkan barang koleksi dari Pokéstop bahkan bisa dilakukan dari jam tangan. Sayangnya penangkapan para monster tetap harus dilakukan melalui layar ponsel pemiliknya.



Jadi, bisa dikatakan Apple Watch 2 bisa melakukan banyak hal untuk permainan Pokémon GO, tapi tidak untuk menangkap monster.



CNET | ENGADGET | MAYA NAWANGWULAN