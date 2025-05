TEMPO.CO, San Francisco - Meskipun berbagai komplain bug dan fitur diutarakan para penggunanya, Pokemon GO terus mencatatkan peningkatan dalam hal pendapatan keseluruhan.



Platform analitis aplikasi Sensor Tower, sebagaimana dikutip Techcrunch, Senin, 8 Agustus 2016, mengungkapkan bahwa permainan itu kini menghasilkan lebih dari US$ 200 juta (Rp 2,6 triliun) dalam pendapatan bersih dari para pemain berdasarkan perkiraan mereka.



Baca:

Otoritas Malaysia Larang Muslim Bermain Pokemon GO

Pokemon GO Resmi Masuk Indonesia, Bisa Diunduh di App Store



Belanja gila-gilaan dalam permainan ini lebih baik dibanding pendapatan in-game yang dihasilkan aplikasi game besar serupa lainnya.



Kekuatan Pokemon GO telah membantu mencetak hampir dua kali lipat pendapatan bulan pertama dibanding Clash Royale, aplikasi besar serupa lainnya, tahun ini. Dan Pokemon GO mencetak hampir empat kali lebih banyak daripada Candy Crush Soda Saga selama 30 hari pertamanya.



Data dari Sensor Tower juga mengungkapkan poin penting untuk dipertimbangkan ketika mencoba mengevaluasi potensi pendapatan masa depan Pokemon GO. Pokemon GO mengalami lonjakan besar dalam menghasilkan pendapatan pada pertengahan Juli lalu, ketika diluncurkan di Jepang.



Jepang akan mendorong peningkatan minat dan penjualan, mengingat pasar ini adalah tuan rumah franchise Pokemon dan merupakan situs dari fan yang paling terlibat dan setia mengikuti. Sedangkan tempat lain juga diperkirakan bakal memberikan dorongan pendapatan yang sama. Pokemon GO hanya menambahkan 15 negara baru di Asia.



Adapun pasar Asia terbesar masih menunggu Pokemon GO. Di Korea, India, dan Cina, Pokemon GO belum hadir secara resmi. Negara-negara itu bakal membantu Niantic memperpanjang rekor pendapatannya, yang akan menampilkan rentang yang lebih besar antara GO dan pesaing terdekatnya.



TECHCRUNCH | ERWIN Z