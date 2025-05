TEMPO.CO, Rio de Janeiro - Pokemon GO kini telah tersedia di Brasil, bertepatan dengan waktu pembukaan Olimpiade di Rio de Janeiro.



Hal itu pertama kali diungkapkan pada halaman resmi Facebook Pokemon GO. "Keluarlah dengan sneaker Anda dan Poke Balls serta bersiaplah menjelajahi dunia sekitar Anda. Kami sangat bangga secara resmi dapat menghadirkan Pokemon GO di tangan penggemar kami di Amerika Latin, para pengunjung, dan para atlet di Rio," demikian dikutip dalam situs Time, Sabtu, 6 Agustus 2016.



Sebelumnya, beberapa atlet Olimpiade pernah menyatakan kekecewaan mereka karena tidak adanya game Pokemon GO di Brasil. Tapi kini mereka dapat menikmati permainan itu, berbarengan dengan dibukanya pesta Olimpiade Rio pada Jumat kemarin waktu setempat.



Saat ini, game yang diciptakan perusahaan teknologi Niantic itu telah tersedia di 30 negara. Banyaknya pengguna yang memainkan aplikasi game tersebut kembali membangkitkan popularitas Pokemon. Bahkan pembuatan film live-action Pokemon telah resmi diumumkan.



DESTRIANITA | TIME