TEMPO.CO, Jakarta - Permainan berbasis lokasi dan menggunakan augmented reality, Pokemon GO, resmi masuk negara-negara di Asia. Pengumuman kehadiran Pokemon GO untuk Asia ini disampaikan melalui akun Twitter dan akun Facebook Pokemon GO.



Melalui cuitan di Twitter hari ini, @PokemonGoApp menyebutkan aplikasi ini resmi masuk ke 15 negara di Asia. "Trainer di 15 negara dan wilayah di Asia-Oseania bisa mengunduh Pokemon GO melalui Play Store atau App Store," seperti yang dicuitkan @PokemonGoApp pada Sabtu, 6 Agustus 2016.



Sedangkan pada halaman Facebook-nya, Pokemon GO menyebutkan kelima belas negara yang kini kedatangan aplikasi tersebut secara resmi. Negara itu adalah Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Taiwan, Papua Nugini, Kepulauan Fiji, Pulau Solomon, Negara Kepulauan Mikronesia, dan Palau.



Pokemon GO sebelumnya sudah dimainkan penduduk di Indonesia. Sejak diluncurkan pada 6 Juli lalu, aplikasi yang belum tersedia secara legal bisa diunduh dan dimainkan penduduk Indonesia.



Aplikasi berformat Apk tersebut merupakan aplikasi yang digunakan para pemain Pokemon GO Indonesia. Bahkan, sejak hadir di Indonesia secara ilegal, aplikasi ini telah menciptakan beragam komunitas penggemar Pokemon GO di beberapa kawasan. Kini, setelah resmi diluncurkan, Pokemon GO bisa diunduh di App Store atau Play Store.



Permainan Pokemon GO awalnya secara resmi baru tersedia di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Namun kehebohan permainan Pokemon GO ini membuat aplikasi tersebut tersedia di banyak negara dari pihak ketiga.



Pokemon GO dikembangkan Niantic Inc dan Nintendo Co Ltd. Permainan ini menggunakan global positioning system atau GPS dan sistem kamera pada perangkat elektronik yang digunakan pemain.



TWITTET | FACEBOOK | MAYA NAWANGWULAN