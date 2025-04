Pokemon Magikarp Dikembangkan Jadi Game Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Magikarp, ikan menggelepar, sering dianggap Pokemon paling tidak berfungsi di berbagai video game. Akun YouTube resmi Pokemon awal bulan ini mengunggah versi bahasan Inggris "The Magikarp Song", yang menceritakan ikan yang dikenal sangat lemah ini.



Tetapi, kelemahan Magikarp itu dijual oleh The Pokemon Company International menjadi sebuah game di iOS dan Android, "Magikarp Jump", seperti yang dilansir dari laman The Verge.



"Dia terkenal sangat lemah, tidak bisa diandalkan dan tidak berguna," bunyi tulisan dalam deskripsi game tersebut.



Magikarp, dalam game itu, tidak bisa belajar jurus mematikan, hanya menggelepar dan sesekali terbang. Jika terbang terlalu tinggi, ia bisa dimakan burung Pokemon, Pidgeotto, lalu hilang.



Dalam game lain, Magikarp ditangkap agar bisa berevolusi menjadi Gyarados, seekor naga. Tetapi, untuk mengubahnya menjadi naga setinggi 21 kaki itu perlu jalan yang panjang, termasuk memenangkan banyak pertarungan.



Magikarp Jump mencoba mengubah ikan itu menjadi ikon yang menyenangkan, meski pun tetap tidak bisa mengalahkan Pikachu.



Pengguna bisa mengisi waktu dengan melatih Magikarp dan memberinya makan.



ANTARA