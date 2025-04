Ponsel Android One Xiaomi Dilaporkan Bernama Mi A1

TEMPO.CO, Beijing - Xiaomi diketahui telah bekerja sama dengan Google untuk mengembangkan ponsel Android One. Perangkat yang dimaksud disebut-sebut sebagai varian Xiaomi Mi Mi 5X yang menjalankan stok Android. Dan kini terdapat beberapa informasi lebih lanjut tentang perangkat itu.



Berbagai laporan mengatakan ponsel itu akan memiliki nama 'Mi A1', dan menurut rumor terbaru, akan memiliki tampilan layar penuh. Rumor itu datang dalam bentuk posting Weibo, yang juga menyertakan gambar-gambarnya.



Sayangnya, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai perangkat ini, termasuk harga dan ketersediaannya.



Kabar ini menyusul laporan sebelumnya terkait proyek Android One Google yang ternyata masih berlanjut.



Setelah perusahaan itu meluncurkan Sharp X1 secara eksklusif untuk Jepang, kini ada rumor bahwa perusahaan tersebut bekerja sama dengan Xiaomi untuk mengembangkan stok Android versi Xiaomi Mi 5X. Ponsel tersebut bakal sampai di Indonesia dengan build Android yang bersih, bukan MIUI 9.



Perangkat Xiaomi ini tidak akan menjadi Android One Indonesia pertama. Sebelum Mi 5X, perangkat seperti Mito Impact, Evercross One X, dan Nexian Journey One dipasarkan seharga sekitar Rp 1 juta atau US$ 75. Harga eceran Mi 5X saat ini sekitar US$ 200, jadi mungkin sedikit lebih tinggi dari itu.



Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Xiaomi Mi 5X adalah usaha untuk menawarkan kamera ganda Xiaomi Mi 6 dengan harga murah.



GSMARENA | ERWIN Z