Ponsel Android Pertama BlackBerry Siap Preorder

TEMPO.CO, Waterloo - BlackBerry secara resmi menyediakan preorder untuk BlackBerry Priv, ponsel berbasis Android pertama perusahaan itu. BlackBerry Priv pertama kali diumumkan bulan lalu. Ponsel ini memiliki layar sentuh, keyboard slide-out, dan perangkat lunak keamanan BlackBerry.



Saat ini, preorder dari BlackBerry Priv hanya tersedia untuk Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada seharga US$ 699, £ 559, dan CA$ 899.



Menurut Arstechnica, pengiriman ponsel ini akan dimulai pada 6 November untuk AS dan Kanada, sedangkan di Inggris pengiriman akan dimulai pada minggu kedua November.



Keputusan BlackBerry untuk akhirnya menggunakan platform Android pada ponsel barunya kemungkinan karena popularitas Android di kalangan pengguna ponsel. Perusahaan ini berharap kehadiran ponsel itu akan meningkatkan penjualan perusahaan.



Penjualan BlackBerry telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mendorong CEO John Chen menyatakan perusahaan itu akan berhenti jika tidak menguntungkan dalam setahun. Keberhasilan atau kegagalan Priv ini akan sangat penting bagi masa depan perusahaan.



Venturebeat melaporkan Chen berniat untuk mengawinkan BB10 OS dengan Android di masa depan untuk memberikan perangkatnya keamanan dan perangkat lunak setingkat perusahaan kepada pengguna Android.



Selanjutnya: Keunggulan BlackBerry Priv



BlackBerry Priv hadir dengan kamera utama 18 megapiksel dengan resolusi video 2160p/30 frame per detik, serta kamera selfie sekunder 2 megapiksel. Ponsel ini menawarkan layar QHD 5,4 inci dengan resolusi 2560x1440 dan densitas PPI 544 dengan 16.777.216 warna.



Ia memiliki sistem operasi Android 5.1.1 Lollipop dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 808. Ponsel ini juga memiliki RAM 3GB dengan 32GB penyimpanan diperluas. Priv memiliki baterai 3.410 mAh dan mendukung untuk Quick Charge 2.0 Qualcomm.



Di Techvibes, BlackBerry mengatakan Priv memiliki keyboard BlackBerry otentik, keamanan legendaris, komunikasi dan produktivitas efisien, serta dikombinasikan dengan Google Play Store yang luas. Ponsel ini dikemas dalam desain ultra-tipis dan ergonomis dengan keyboard tersembunyi teknologi Smartslide.



BlackBerry juga akan meluncurkan ponsel berbasis Android lainnya. BlackBerry Venice dilaporkan akan diluncurkan akhir tahun ini dengan handset diperkirakan memiliki fitur layar QHD, CPU Snapdragon 808, dan RAM 3GB.



Ponsel Android BlackBerry lain yang dikenal sebagai BlackBerry Passport 2 akan tersedia pada kuartal kedua 2016. Ia akan memiliki chipset Snapdragon 801, dengan empat core Krait 400, berjalan pada 2,26 GHz, 3GB RAM, Adreno 330 GPU, dan 32GB penyimpanan diperluas.



Kamera belakang akan menggunakan sensor 13 megapiksel, sedangkan kamera menghadap depan akan menggunakan 2 megapiksel.





VCPOST | ERWIN Z