TEMPO.CO, Los Angeles - Oukitel, sebuah perusahaan handset Cina, telah meluncurkan smartphone baru dengan kapasitas baterai 10. ribu mAh. Sebelumnya, perusahaan ini dilaporkan sedang membuat sebuah smartphone dengan kapasitas baterai 10 ribu mAh sejak Juli lalu.



Dengan harga US$ 239,99 (sekitar Rp 3,38 juta), menurut ndtv.com, Oukitel K10000 kini tersedia secara pre-order melalui pengecer e-commerce di Amerika Serikat. Perusahaan itu juga menawarkan diskon perkenalan smartphone tersebut dan menjualnya pada harga US$ 199,99 (Rp 2,8 juta). Menurut pengecer online itu, K10000 akan dijual mulai 21 Januari 2016.



Perusahaan itu sebelumnya telah meluncurkan smartphone Oukitel K6000 pada Oktober lalu dengan kapasitas baterai 6.000 mAh. Sayangnya, perusahaan belum mengungkapkan rencana meluncurkan Oukitel K10000 di pasar lain saat ini.



Terkait dengan penggunaan baterai 10 ribu mAh, smartphone baru dari Oukitel itu mendukung pengisian terbalik, yang memungkinkan pengguna memanfaatkan handset itu sebagai power bank untuk mengisi perangkat lain. Perusahaan mengklaim bahwa baterai pada Oukitel K10000 dapat mengisi tiga smartphone iPhone 6s Plus.



Untuk spesifikasi, Oukitel K10000 menjalankan Android 5.1 Lollipop dan merupakan smartphone dual SIM dual standby dengan fungsi 4G LTE pada kedua slot kartu SIM. Handset ini mendukung dual micro-SIM.



Ponsel ini memiliki fitur layar IPS HD 5,5 inci (720 x 12.80 piksel) IPS Display dan didukung 1 GHz quad-core MediaTek MT6735 SoC, ditambah RAM 2 GB. Oukitel K10000 didukung penyimpanan internal 16 GB yang dapat diperluas melalui kartu microSD hingga 32 GB.



Ponsel ini juga memiliki kamera belakang autofocus 8 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel. Kamera belakang mendukung HDR, deteksi wajah, mempercantik wajah, Panorama, dan anti-goyang.



Pilihan konektivitas termasuk GPRS/EDGE GPS/A-GPS, 3G, Micro-USB, Bluetooth, dan Wi-Fi. Ukurannya, 143 x 77 x 9 mm dan beratnya 184 gram.



NDTV | ERWIN Z