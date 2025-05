TEMPO.CO, Jakarta - One Plus akhirnya resmi meluncurkan ponsel One Plus 3 secara global. Ponsel generasi keempat milik One Plus ini diumumkan secara online melalui situs Oneplus.net



Telepon seluler One Plus 3 menawarkan tiga keunggulan pada produk keempat yang dimilikinya. Pertama, layar 5,5 inci dengan Optic Amoled Display yang memiliki resolusi layar 1080 x 1920 piksel.



Layar ini disebut memiliki penyesuaian sinar gama khusus dan lapisan anti-refleksi, seperti dilansir Phonearena.com, Rabu, 15 Juni 2016.



Kedua, ponsel memiliki kelebihan pada sistem pengisian daya yang bernama Dash Charger System. Dash Charger merupakan pengisian daya cepat. One Plus mengklaim, pengisian daya selama 30 menit mampu mengisi 63 persen daya baterai.



Keunggulan ketiga ada di sistem kamera dengan optical dan electronic stabilization.



Ponsel One Plus 3 memiliki spesifikasi lengkap, yaitu menggunakan prosesor Snapdragon 820. Ponsel ini menawarkan RAM 6 GB dan ruang penyimpanan internal 64 GB.



Sejauh ini, One Plus 3 merupakan ponsel kedua yang menawarkan ruang RAM terbesar hingga 6 GB. Baru One Plus 3 dan Vivo Xplay 5 yang benar-benar meluncurkan ponsel dengan kapasitas RAM tersebut.



Bahkan, Vivo Xplay 5 hanya tersedia di pasar Cina. Karena itu, hanya One Plus 3 yang menawarkan ponsel dengan RAM terbesar di pasar global.



One Plus 3 menggunakan sistem operasi Android 6.1 Marshmallow. Ponsel ini memiliki dimensi 152,7 x 74,7 x 7,35 milimeter dengan bobot 158 gram.



One Plus 3 menempatkan kamera utama berkemampuan 16 megapiksel dengan aperture F/2.0. Kamera utama menggunakan sensor lensa milik Sony IMX 298. Sedangkan kamera depan memiliki kemampuan 8 megapiksel dengan aperture F/2.0.



Kamera utama One Plus 3 memiliki fitur phase detection dengan auto fokus yang cepat. Kamera ini juga dilengkapi optical dan electronic image stabilization yang diklaim mampu membuat gambar lebih stabil.



Kamera utama diklaim One Plus mampu menghasilkan video beresolusi 4K dengan 30 fps. One Plus melengkapi ponsel barunya dengan baterai berkemampuan 3.000 mAh.



Ponsel OnePlus 3 akan tersedia di Amerika Serikat, Eropa, dan Cina. Mulai hari ini, ponsel One Plus 3 bisa didapatkan secara online dengan harga US$ 400 atau setara dengan Rp 5,4 juta.



PHONE ARENA | MAYA NAWANGWULAN