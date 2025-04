Ponsel Selfie Kian Mewabah, Hal-hal Menarik Ini Perlu Diketahui

TEMPO.CO, Jakarta - Selama beberapa bulan terakhir, pasar ponsel pintar di Indonesia dibanjiri oleh ponsel yang mengusung tema swafoto (selfie). Berbagai kelebihan diklaim oleh masing-masing vendor. Vivo, misalnya, menyatakan ponsel andalan mereka, Vivo V5 Plus, memiliki kamera depan paling besar dalam jumlah piksel, yakni 20 megapiksel. Adapun LG lebih mementingkan sudut tangkapan yang mencapai 120 derajat ketimbang jumlah piksel.



Lain lagi dengan Oppo. Vendor asal Cina ini menjagokan dual camera depan pada produk terbaru mereka F3 Plus. Ponsel ini merupakan generasi terbaru dari lini Selfie Expert setelah F1, F1 Plus, dan F1s. Adapun Asus mengandalkan Zenfone Selfie, yang digadang-gadang memiliki Dual Tone LED Flash untuk kamera depan. Fitur ini memungkinkan pemotretan diri sendiri menjadi lebih jelas meski berada di ruang minim cahaya.





Oppo F1s.



Serbuan ponsel yang didedikasikan untuk memotret diri ini bukan tanpa penyebab. LG, misalnya, melihat animo masyarakat Indonesia untuk berswafoto masih sangat tinggi. “Karena masih besarnya jumlah orang yang gemar selfie, ini membuat kami membawa ponsel LG K10 2017 ke pasar Indonesia,” ucap Heegyun Jang, Head of LG Mobile Communications Indonesia, di Jakarta, Rabu lalu.





LG K10 2017.



Majalah Time pernah membuat daftar peringkat 100 kota di dunia yang warganya paling banyak melakukan swafoto. Studi tersebut dilakukan pada 2014 dan kondisinya mungkin sudah jauh berbeda saat ini. Namun, lantaran tak ada data terbaru soal pemeringkatan seperti itu, orang masih mengacu pada data tersebut. Kota Makati di Filipina menjadi kota dengan jumlah orang berswafoto terbanyak. Dari 100 ribu orang, 258 orang berswafoto.



Di Indonesia, masih berdasarkan data majalah Time, Denpasar, Bali, merupakan kota dengan jumlah orang berswafoto paling banyak. Dengan populasi sekitar 406 ribu orang, 76 dari 100 ribu orang memotret diri sendiri memakai ponsel pintar. Denpasar berada di peringkat ke-18 dunia. Adapun Kota Yogyakarta berada di peringkat kedua dengan 51 dari 100 ribu orang berswafoto. Bandung di peringkat ketiga dan Jakarta keenam.



Swafoto tak mengenal usia. Orang tua dan muda kerap melakukan swafoto. Meski demikian, kalangan mudalah yang paling banyak melakukannya. Karena itu, Vivo menyasar segmen ini. “Vivo V5 Plus ditujukan bagi kalangan muda, aktif, dan dinamis, yakni pencinta selfie yang juga menggemari musik,” ujar Edy Kusuma, Brand Manager PT Vivo Mobile Indonesia.



Lantas, sejak kapan kebiasaan memotret diri sendiri dimulai? Dalam beberapa literature, disebutkan bahwa orang pertama yang melakukan swafoto adalah Robert Cornelius pada 1839. Benar, swafoto sudah sejak lama ada, bahkan sebelum ponsel pintar diproduksi. Cornelius menyebut foto dirinya itu sebagai “foto pertama yang pernah diambil”. Memang itulah foto pertama dengan manusia sebagai obyeknya.



Tentu saja Cornelius tak memegang kamera selfie. Pada masa itu, proses pengambilan foto memakan waktu cukup lama. Setelah berdiri di depan kamera dan segala sesuatunya siap, lantas Cornelius membuka tutup lensa dan tak bergerak selama satu menit. Proses memotret ini disebut daguerrean process. Apa yang dilakukan Cornelius juga dikenal sebagai konsep fotografi memotret diri sendiri.



Tren swafoto pada zaman modern dipicu oleh kehadiran kamera depan pada ponsel pintar. Yang pertama kali membenamkan kamera depan adalah Apple dengan produknya iPhone 4 pada 2010. Setelah itu, entah berapa juta foto selfie yang telah diambil. Tren ini semakin meluas dengan kehadiran aplikasi berbagi foto di dunia maya, seperti Instagram, SnapChat, Tumblr, dan Facebook.



LIVEWIRE.COM | QUORA.COM | ANDROIDAUTHORITY.COM | FIRMAN ATMAKUSUMAH