TEMPO.CO, New York - Berbagai jenis material unggulan digunakan produsen gawai untuk menciptakan produk berkualitas. Aluminium, plastik, dan polycarbonate merupakan bahan yang umum digunakan.



Ingin tampil beda, Turing Robotic Industries membuat telepon pintar berbahan liquidmorphium yang diklaim lebih kuat dari baja. Liquidmorphium merupakan jenis metal alloy yang memiliki struktur seperti kaca. Lapisannya licin dan mengkilap jika terkena cahaya.



“Proses produksinya lebih hemat dan ramah lingkungan dibandingkan ponsel pintar lain,” ujar Chief Executive Officer Turing Robotic Industries S.Y.L Chao, yang dilansir situs CNET, Jumat, 24 April 2015. Namun dia tidak merinci secara detail proses yang dimaksud.



Turing Phone memiliki ukuran layar jembar khas ponsel pintar premium, yakni 5,5 inci. Kualitas gambar yang dihasilkan adalah high-definition (HD) dengan resolusi 1.920 x 1.080 piksel.



Prosesornya menggunakan Snapdragon quad-core 801 2,5 gigahertz. Ukuran RAM-nya adalah 3 gigabita. Sedangkan kapasitas memori internalnya terbagi atas dua pilihan, yaitu 64 gigabita dan 128 gigabita.



Sistem operasi yang dibenamkan adalah Android 5.0 atau Lollipop. Sedangkan kamera utamanya memiliki resolusi 13 megapiksel, dan kamera depannya 8 megapiksel. Adapun baterainya berkapasitas 3.000 mAh.



Selain memiliki lapisan luar yang kuat, Turing menawarkan sistem keamanan data berlapis. Terdapat cip bernama Turing Imitation Key yang berfungsi mengenkripsi data. Ini berbeda dari kebanyakan produsen yang mempercayakan sistem keamanan kepada pihak ketiga atau pembuat peranti lunak.



“Anda dapat melakukan enkripsi secara offline,” kata Chao. Menurut dia, cara ini efektif untuk menghambat akses peretas.



Turing Phone siap dipasarkan mulai 10 Agustus mendatang. Belum terungkap negara-negara mana saja yang disasar produk ini.



Berapa harga yang ditawarkan? Untuk Turing Phone dengan kapasitas memori internal 64 gigabita, dibanderol seharga US$ 750 atau 9,7 juta. Sedangkan kapasitas 128 gigabita berharga US$ 870 atau Rp 11,2 juta.



CNET | SATWIKA MOVEMENTI