Popularitas Pokemon Go Pudar, Ini Jawara Penggantinya

TEMPO.CO, Jakarta - Popularitas permainan berbasis Augmented Reality, Pokemon Go, mulai menurun. Aplikasi yang sempat menjadi permainan paling laris di App Store milik iOS akhirnya mulai kehilangan kejayaan.



Pokemon Go tidak lagi menjadi aplikasi permainan iOS paling laris di Amerika Serikat. Kemarin, Pokemon Go kehilangan posisi pertama dalam grafik aplikasi terlaris di App Store wilayah Amerika Serikat, seperti dilansir Phonearena.com, Jumat 23 September 2016.



Bahkan sejak sebulan lalu sebuah laporan sudah mulai menyatakan hiruk pikuk Pokemon Go telah mencapai puncaknya. Kehebohan mengejar para monster mulai luntur.



Clasa Royale saat ini menjadi permainan paling laris di Amerika Serikat pada sistem operasi iOS. Permainan inipun bukan permainan baru, namun pembaruan terakhir dari permainan ini tampaknya telah berhasil menarik banyak minat dan banyak uang dari para pemain.



Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dibagikan Sensor Tower, Pokemon Go secara berturut-turut bertahan selama 74 hari atau 2,5 bulan sebagai permainan paling laris di iOS kawasan Amerika Serikat.



Menariknya, Class Royale, permainan yang menggulingkan Pokemon Go dalam peringkat hanya membutuhkan waktu 32 hari berturut-turut untuk mencapai posisi baru.



Data juga menunjukkan popularitas Pokemon Go juga hanya terjadi dalam waktu yang pendek. Terutama jika dibandingkan dengan dominasi jangka panjang permainan Class of Clans yang mampu bertahan selama 347 hari. Lalu Candy Crush Saga mampu bertahan selama 109 hari sebagai permainan paling populer di Amerika Serikat.



Sedangkan di negara lain seperti Inggris, Australia, beberapa negara Uni Eropa dan Thailand Pokemon Go masih menjadi aplikasi permainan iOS paling laris.



Sedangkan jika melihat data pengguna Pokemon Go di sistem operasi Android, Pokemon Go juga masih menjadi pemimpin dalam nilai pendapatan untuk aplikasi di kawasan Amerika Serikat.



PHONE ARENA | MAYA NAWANGWULAN