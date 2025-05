TEMPO.CO, Jakarta -Pendiri perusahaan cip Intel, Gordon Moore, mengaku merasa terkejut ramalannya mengenai perkembangan cip prosesor masih terbukti hingga kini.



Dalam sebuah acara peringatan 50 tahun teori Moore's Law pada awal pekan ini, Moore mengatakan prediksinya pada 1965 itu sebenarnya diperkirakan berlaku untuk sepuluh tahun.



"Saya tidak menyangka sama sekali jika prediksi itu ternyata cukup akurat," kata Moore, CNET, Selasa, 12 Mei 2015. Moore melanjutkan agar prediksinya itu bisa terus terjadi maka para dunia teknologi digital membutuhkan rekayasa teknologi yang terus-menerus.



Pada 1965, Moore pernah memprediksi kemampuan daya proses cip prosesor bakal meningkat dua kali lipat setiap dua tahun. Ukuran cip prosesor juga bakal mengecil dan semakin ringkas.



Inilah yang membuat gadget seperti ponsel pintar bisa berukuran semakin tipis, dan mampu melakukan komputasi semakin cepat serta lebih hemat energi.



Namun pada saat yang sama, Moore's Law ini juga menemui hambatan agar bisa relevan. Ini karena biaya pengembangan cip prosesor kelas atas semakin mahal dan prosesnya juga semakin sulit.



Jika pada 1966 biaya pendirian sebuah pabrik cip bernilai US$ 14 juta (sekitar Rp 185 miliar) maka biayanya melonjak menjadi sekitar US$ 1,5 miliar (sekitar Rp 19,7 triliun). Sekarang biayanya sekitar US$ 10 miliar (sekitar Rp 132 triliun).



Moore berharap CEO Intel Brian Krzanich bakal terus mengembangkan tim riset perusahaan untuk mengembangkan kemampuan cip prosesor agar tidak mentok.



CNET | BUDI RIZA