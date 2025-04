Premiere Game of Thrones Season 7 Pecahkan Rekor Rating HBO

TEMPO.CO, Jakarta - Penayangan perdana Game of Thrones Season 7 pada Senin pagi waktu Indonesia, 17 Juli 2017, memecahkan rekor rating HBO. Episode ini mampu menarik 16,1 juta pemirsa, termasuk 10,1 juta yang menonton di saluran linier, DVR, dan streaming. Jumlah penonton ini meningkat 50 persen dari pemutaran perdana tahun lalu, saat acara ditayangkan di musim semi.

Seperti dilansir dari variety.com, jumlah pemisa televisi di musim semi biasanya juga lebih tinggi dibanding musim panas. Pemutaran perdana episode ini juga menjadi yang paling banyak ditonton untuk channel HBO hingga saat ini. Prestasi lainnya adalah jumlah penonton penanyangan perdana Game of Thrones Season 7 merupakan yang tertinggi di antara layanan streaming HBO Go dan HBO Now.

Game of Thrones Season 6 memiliki rata-rata penonton sebesar 25,7 juta penonton per episode di seluruh platform dan dalam penanyangan ulang. Hal ini menjadikan season ini sebagai tayangan paling ditonton dalam channel HBO.

Di jagad maya, penanyangan perdana ini juga merupakan episode yang paling banyak di-tweet sepanjang masa. Totalnya mencapai 2,4 juta tweet selama penanyangan episode itu. Penyanyi populer Ed-Sheeran yang tampil di episode ini memperoleh sekitar 7 persen dari tweet tersebut.



Permisa juga mengungkapkan apresiasinya terhadap Arya Stark yang diperankan oleh Margaret Constance "Maisi" Williams. Pemirsa menyebut si cantik Arya sebagai "bada--" dan "savage" dalam tagar mereka di twitter.



Karakter wanita kuat dalam serial Game of Thrones Season 7 juga menginspirasi penonton untuk men-tweet "The future is female". Beberapa quotes yang paling banyak dikutip dalam cuitan pemirsa antara lain "Winter is here," "The North remembers," "Leave one wolf alive, the sheep will never be safe," dan "Shall we begin?".



VARIETY | MEIDIKA SRI WARDIANA