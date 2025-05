TEMPO.CO, Las Vegas - Sembari menanti dibukanya pameran Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Selasa, 6 Januari 2015, sejumlah perusahaan sudah menggelar pengumuman mengenai produk yang akan dipamerkan. Sony dan Mercedes Benz adalah dua nama beken yang sudah mengungkapkan produk unggulannya.



Chief Executive Officer Sony Kazuo Hirai membuka konferensi pers dengan menyinggung pembajakan film The Interview yang diduga dilakukan oleh peretas dari Korea Utara. Dia tidak mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai penyelidikan kasus itu. "Pegawai Sony adalah korban dari serangan dunia maya yang berbahaya," ujar Hirai, yang dilansir dari CNBC, Selasa, 5 Januari 2015.



Dia menambahkan, kebebasan berpendapat merupakan hal penting bagi Sony. Hirai juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara telekomunikasi dan perusahaan Internet yang telah membantu memberikan solusi atas pembajakan tersebut.



Hirai kemudian menyebutkan produk-produk yang menjadi unggulan Sony pada 2015. Pertama adalah kamera action Sony yang dianggap mirip dengan Go Pro. Fitur paling menonjol dari kamera action Sony adalah layarnya yang berteknologi 4K (3.840 x 2.160 piksel).



Dia juga mengumumkan seri teranyar televisi pintar Bravia X900 yang dimensinya lebih tipis dibandingkan telepon pintar Xperia. Adapun seri Bravia selanjutnya akan dibekali oleh sistem operasi Android.



Sony beralasan, Android merupakan sistem operasi yang selama ini paling bisa diterima oleh pengguna ponsel pintar. "Kini saatnya membawa platform yang ada pada ponsel ke dalam televisi pintar," kata Hirai.



Selanjutnya adalah produsen otomotif Jerman, Mercedes-Benz, yang membawa prototipe mobil elektrik F 015 Luxury in Motion. Kendaraan ini dapat berkendara secara otomatis. Terdapat panel pada bagian pintu yang terhubung ke situs yang dioperasikan lewat layar sentuh.



"Ini bukan hanya kendaraan yang membantu Anda untuk membaca pesan teks, tetapi ini adalah kendaraan masa depan," ujar CEO Mercedes-Benz Dieter Zetsche. Luxury in Motion memungkinkan pengguna untuk mengatur tujuan sesuai yang diinginkan secara otomatis. Ada juga pilihan untuk mengemudi secara manual jika diperlukan.



Seperti tahun lalu, konsep Internet of Things tetap menjadi unggulan. Google dan Qualcomm kembali membawa teknologi yang dapat mengoperasikan perabotan untuk mendukung konsep rumah pintar. Simak berita tekno lainnya di sini.



CNBC | SATWIKA MOVEMENTI



