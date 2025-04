Produk-produk yang Hadir Bersama Google Pixel 2

Diberi Nama Upside Down Cake, Sederet Fakta Perubahan Pada Android 14

Pixel 2 XL memiliki versi lebih besar, layarnya 6 inci yang lebih tinggi dari layar smartphone biasa dan serupa dengan Samsung Galaxy S8. Pixel 2 XL memiliki layar "always on" (seperti Pixel 2). Kamera belakang memiliki 12.2 megapiksel dengan aperture f / 1.8.

Ini merupakan laptop terbaru Google kombinasi dari tablet two in one. Pixelbook ini memiliki layar 12.3 inci, dan beratnya sekitar 2.2 kilogram dengan ketebalan 10 milimeter. Laptop ini menjalankan sistem operasi Google Chrome OS dan memiliki baterai sekitar 10 jam.