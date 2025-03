Profil Ubisoft, Raksasa Video Game Asal Prancis yang Mengembangkan Assassin's Creed

Seiring berjalannya waktu, Ubisoft terus berinovasi dengan mengembangkan beragam besar seperti Tom Clancy's Splinter Cell yang menggunakan pencahayaan dinamis, dan Just Dance yang membawa kontrol gerak ke industri game.

Dalam perkembangannya, Ubisoft juga sukses merilis dunia terbuka yang kompleks dalam game-game seperti Assassin’s Creed, Watch Dogs, dan The Division.

Selain Assassin’s Creed, Ubisoft juga dikenal dengan berbagai permainan lain yang juga sangat populer, seperti Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six, dan Watch Dogs. Ubisoft juga terkenal dengan game seperti Just Dance, yang berhasil meraih kesuksesan besar secara global dan terus berkembang hingga kini.