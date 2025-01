Qualcomm Akan Tolak Tawaran Broadcom Senilai Rp 1.395 Triliun

TEMPO.CO, San Francisco - Pembuat chip AS Qualcomm Inc sedang bersiap untuk menolak tawaran Broadcom Ltd US$ 103 miliar (Rp 1.395 triliun) pada awal minggu ini. Empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada Reuters pada hari Minggu.



