TEMPO.CO, San Diego - Dalam laporan keuangan kuartal ketiga yang diumumkan Rabu, 22 Juli, 2015, perusahaan pembuat chip Qualcomm menjabarkan rencana restrukturisasi dan pengurangan proyeksi karena harapan yang lebih rendah untuk bisnis semikonduktor.



Raksasa teknologi itu melaporkan laba bersih sebesar US$ 1,2 miliar, atau 73 sen per saham. Laba non-GAAP adalah 99 sen per saham pada pendapatan US$ 5,8 miliar.



Meskipun pendapatan meleset, pemegang saham tampaknya telah diredakan oleh rencana baru perusahaan. Dalam laporan kuartal ketiga, CEO Qualcomm Steve Mollenkopf menjelaskan "Rencana Penataan Strategis" yang mencakup pengurangan 15 persen karyawan selain tindakan pemotongan biaya lainnya.



"Perubahan yang kami umumkan hari ini dirancang untuk memungkinkan kami mengoreksi struktur biaya dan reposisi Qualcomm untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasi," tulis Mollenkopf.



Qualcomm berencana memangkas tingkat pengeluaran setidaknya US$ 1,1 miliar, yang meliputi pengurangan hibah kompensasi berbasis saham tahunan sekitar US$ 300 juta.



Qualcomm juga memperkuat dewan direksi dengan penambahan CEO Palo Alto Networks Mark D. McLaughlin dan mantan CEO Fox Networks Group Tony Vinciquerra.



ERWIN | CNET