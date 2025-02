Ramai di Medsos Soal Screenshot DM Instagram Kini Ketahuan, Ini Faktanya

Jika seseorang mengambil screenshot pada pesan yang dikirim dalam Vanish Mode, Instagram akan menampilkan notifikasi nama pengguna tersebut. Selain notifikasi tersebut, pemberitahuan ini juga akan terlihat di laman room chat. Hal ini juga berlaku untuk foto dan video dalam obrolan yang memakai mode menghilang. Notifikasi ‘You took a screenshot’ juga muncul pada room chat pengguna yang menangkap tampilan layar.

Fitur Baru Best Practice dari Instagram, Tak Sekadar Tuntunan Bikin Konten

Meski begitu, jika seseorang mengirim foto atau video dengan mode View Once atau Allow Replay saat Vanish Mode, hasil screenshot akan menunjukkan tulisan ‘You can’t screenshot or record this,’ sehingga tidak ada gambar yang berhasil tertangkap layar.