Reaksi Surat Mark Zuckerberg, dari Like sampai Olok-olok

TEMPO.CO, Los Angeles - Miliarder dan pendiri jejaring sosial Facebook, Mark Zuckerberg, menambahkan satu gelar lagi untuk namanya, Selasa, 1 Desember 2015. Seorang anak perempuan yang baru lahir menjadikannya seorang ayah.



Dalam surat terbuka kepada putrinya, Max, Zuckerberg menjelaskan bagaimana dia dan istrinya, Priscilla Chan, berencana mendirikan Chan Zuckerberg Initiative, sebuah yayasan yang akan berpusat di sekitar "pembelajaran pribadi, menyembuhkan penyakit, menghubungkan orang-orang, dan membangun masyarakat yang kuat".



Surat itu mencakup lebih dari 2.000 kata dan penuh dengan deklarasi tegas tentang keadaan dunia. "Kemiskinan menyusut. Pengetahuan berkembang. Orang-orang terkoneksi," Zuckerberg meyakinkan putrinya, bersama dengan pernyataan yang aneh bahwa "kedokteran menjadi ilmu yang nyata untuk kurang dari 100 tahun."



Dalam suratnya, Zuckerberg menyatakan akan menempatkan 99 persen saham miliknya di Facebook Inc—saat ini ditaksir senilai US$ 45 miliar—dalam sebuah proyek filantropi baru yang berfokus pada potensi dan kesetaraan manusia.



Zuckerberg, 31 tahun, akan mengendalikan inisiatif baru ini bersama istrinya, Priscilla Chan, sembari tetap mengelola jejaring online terbesar di dunia itu. Dia menyatakan akan menjual atau memberikan US$ 1 miliar dalam bentuk saham setiap tahun untuk tiga tahun ke depan.



Meskipun bertujuan mulia dan berkilauan prosa, internet menerima pengumuman Zuckberg-Chan itu secara beragam, mulai dari like, bingung, olok-olok sampai antusiasme, yang ditemukan di bawah posting Facebook pasangan itu.



Unggahan itu telah mengundang lebih dari 823 juta "like", termasuk dari penyanyi Shakira, mantan Gubernur California Arnold Schwarzenegger, dan Melinda Gates, istri pendiri Microsoft Bill Gates.



Sebagian lagi bereaksi melalui Twitter dengan olok-olok dan sindiran terhadap surat itu dengan menggunakan karakter komedi situasi. Bahkan majalah Vanity Fair bereaksi dengan surat terbuka bernada kecut untuk Max yang menulis ulang surat terbuka yang asli dan menceritakan sebuah video yang diposting oleh klan Zuckerberg.



THE GUARDIAN | ERWIN Z