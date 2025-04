Rilis Apple iPhone X Dikabarkan Bakal Tertunda Sampai Desember

Ponsel ini juga hadir dengan baterai berkapasitas lebih besar dibanding model iPhone lainnya. Seperti iPhone 8/8 Plus, ponsel ini didukung oleh chipset bionik A11, mendukung pengisian nirkabel melalui platform Qi, dan mencakup Portrait Lighting (hanya iPhone 8 Plus dan iPhone X). Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan efek latar belakang dramatis untuk potret.



Versi 64GB dari iPhone X akan dibanderol seharga US$ 999 (Rp 13,47 juta) sedangkan varian 256GB akan dibanderol seharga US$ 1.149 (Rp 15,49 juta).