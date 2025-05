Ruckus Wireless Gandeng Ingram Micro Demi Perluas Distribusi

TEMPO.CO, Jakarta - Ruckus Wireless Inc pada hari ini mengumumkan kerja samanya dengan Ingram Micro, distributor komputer dan produk teknologi terbesar dunia, untuk mempermudah distribusi produk-produk dan solusi Ruckus ke seluruh penjuru Asia Tenggara melalui jaringan reseller dan mitra Ingram Micro.



Kerja sama baru tersebut memungkinkan perusahaan, layanan provider dan perusahaan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mewujudkan kinerja tinggi, solusi keamanan dan enterprise-class mobility dalam organisasi mereka.



"Sebagai distributor IT dunia dengan nama yang telah dikenal di regional Asia Pasifik, kami yakin bahwa Ingram Micro merupakan rekan yang ideal bagi Ruckus dalam memperluas jangkauannya menuju perusahaan-perusahaan besar dan pasar UKM. Berbagai jenis produk dan solusi Ingram Micro, dilengkapi dengan solusi Smart Wi-Fi oleh Ruckus yang dapat membantu pelanggan dalam memecahkan berbagai tantangan terkait dengan realisasi solusi mobilitas dengan kinerja terbaik," kata Managing Director South Asia Ruckus Wireless, Michael Lok, dalam siaran persnya, Senin, 14 Desember 2015.



Kerja sama antara Ruckus dan Ingram Micro akan melibatkan distribusi dari seluruh produk dan solusi Ruckus, termasuk access points/APs, controller-less solutions, pengendalian fisik dan virtual, dan analisis solusi smart wireless dan berlokasi di Asia Tenggara. Selain itu, Ruckus dan Ingram Micro akan bekerja sama dalam pengembangan komunitas mitra Ruckus.



Ingram Micro bekerja dengan ribuan vendor, para penjual, dan peritel dalam merancang dan menghadirkan solusi teknologi kepada perusahaan dari berbagai aspek di seluruh dunia. Ingram Micro berfokus kepada cloud, mobilitas, rantai pemasok, dan solusi teknologi yang membantu para perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien dan sukses di pasar yang mereka layani.



"Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan penawaran produk kami namun juga komitmen yang kami berikan kepada para pelanggan untuk memberikan solusi teknologi terbaik yang tersedia di pasar saat ini," kata Vice President, SEA & HK, Ingram Micro Asia Ltd. Francis Choo.



Melalui kolaborasi tersebut, para pelanggan di Asia Tenggara kini memiliki akses yang lebih luas atas teknologi Ruckus Smart Wi-Fi, yang juga termasuk teknologi antena BeamFlex+ TM, serta ChannelFly TM, sebuah teknologi pengaturan saluran dinamis yang membantu ketersediaan seluruh perangkat sebelum proses pemilihan sehingga meningkatkan kapasitas efektivitas dengan signifikan di lingkungan yang tertutup.



Kerja sama itu juga menawarkan pilihan solusi mobilitas yang lebih luas bagi para pelanggan di Asia Tenggara, yang secara khusus dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha mereka. Solusi-solusi tersebut termasuk Ruckus ZoneFlex TM R710, titik akses 802.11ac Wave 2 industri pertama yang memungkinkan para perusahaan dan penyedia layanan untuk memenuhi berbagai permintaan pasar akan kapasitas dan kecepatan yang terus bertambah; platform perangkat lunak Ruckus SmartZoneTM, yang memberikan arsitektur perangkat lunak yang terintegrasi kepada seluruh pengendali wireless LAN (WLAN), untuk berbagai peralatan, perangkat virtualisasi; dan Ruckus Unleashed TM, sebuah arsitektur tanpa controller yang menyederhanakan dan mempercepat proses penempatan dari solusi wireless untuk UKM.



UKM dan para perusahaan besar kini dapat menerapkan aplikasi Wi-Fi berbasis cloud Ruckus, seperti layanan berbasis lokasi Smart Positioning Technology (SPoT TM) dan layanan analitis SmartCell TM Insight.



Kerjasama antara Ruckus dan Ingram Micro akan mencakup pasar-pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.



ANTARA