Ryzen 7, Prosesor Paling Anyar Unggulan AMD

TEMPO.CO, Jakarta - AMD resmi meluncurkan Ryzen 7, model pertama prosesor kelas atasnya pada 22 Februari lalu. Untuk pertama kali, AMD akan menjual tiga model prosesor desktop: Ryzen 7 1800X, 1700X, dan 1700. Prosesor dengan harga yang lebih terjangkau, Ryzen 5 dan Ryzen 3, rencananya akan menyusul diluncurkan pada bulan-bulan mendatang.



Ryzen 7 1800X yang merupakan model unggulan akan memiliki clockspeed 3,6 GHz, yang bisa digenjot sampai 4,0 GHz (turbo). Sementara itu, Ryzen 7 1700X akan memiliki clockspeed 3,4 GHz (dasar)/3,8 GHz (turbo), sedangkan Ryzen 7 1700 bisa dipacu dengan kecepatan 3,0 GHz/3,7 GHz. Masing-masing akan memiliki delapan inti, dengan 16 thread.



Ryzen 7 1800X akan dijual dengan harga US$ 499, sedangkan model 1700X dan 1700 bisa diperoleh dengan harga US$ 399 dan US$ 329.



AMD mengklaim bahwa Ryzen 7 1800X mengungguli pesaingnya, Intel Core i7-6900K untuk tolok ukur Cinebench R15 dan Handbrake, dan sebanding dengan prosesor Intel tersebut pada kinerja permainan video 4K.



Ryzen 7 yang didasarkan pada mikroarsitektur baru ini disebutkan jauh mengungguli pendahulunya yang didasarkan pada mikroarsitektur Excavator. AMD menyebutkan peningkatan IPC (instructions per clock, banyaknya perintah yang bisa dieksekusi dalam satu siklus) sebanyak 52 persen, melebihi target 40 persen yang sudah dipatok sebelumnya.



Prosesor ini dapat dipesan mulai tanggal 22 Februari dari 185 gerai penjual dan OEM (original equipment manufacturer). AMD menyebutkan akan tersedia 82 model motherboard yang mendukung prosesor ini dari ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, dan MSI, mulai tanggal 2 Maret 2017.



BISNIS