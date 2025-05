TEMPO.CO, New York - Kabar gembira bagi penggila game online. Situs video YouTube segera meluncurkan aplikasi untuk komputer dan perangkat mobile yang diberi nama YouTube Gaming. Layanan ini merupakan gabungan antara media sosial, olah raga online, dan saluran live streaming.



"Pengguna dapat mengakses game lewat YouTube, mengajak gamers lain menonton, serta membagi permainan secara real-time," tulis situs PIX11, Ahad, 14 Juni 2015.



Kehadiran YouTube Gaming ditargetkan bagi pengguna Internet yang sebelumnya mengakses olah raga online lewat situs permainan. YouTube menyediakan lebih dari 25 ribu game.



Google sebagai kreator YouTube berharap aplikasi tersebut dapat memperkaya pengalaman gamers. "Anda bisa menemui lebih bayak hal dan konten yang lebih spesifik," ucap Manajer Produk YouTube Alan Joyce.



Kecepatan akses YouTube Gaming diklaim mencapai 60 frame per detik. Terdapat pengaturan otomatis untuk mengkonversikan gambar dari format video di YouTube. Aplikasi ini menyediakan tautan yang dapat langsung terhubung dengan konten.



Kolom pencarian pun disesuaikan dengan dunia game. Sebagai contoh, jika pengguna mengetikkan kata kunci "call", yang akan muncul adalah game Call of Duty. "Jika memasukkan kata kunci yang sama di YouTube, ada kemungkinan yang muncul adalah klip video Call Me Maybe," kata Joyce.



YouTube Gaming dapat diakses di gawai berbasis Android dan iOS. Untuk sementara, layanan ini baru dapat dijumpai pengguna Internet di Amerika Serikat dan Inggris.



YouTube Gaming juga menjadi strategi Google dalam menyaingi Amazon yang menghadirkan platform video game bernama Twitch. Twitch diklaim mampu menarik lebih dari 55 juta pengunjung per bulannya.



Google sempat menawar Twitch pada 2014. Sayangnya, pinangan tersebut ditolak karena Twitch lebih memilih berada di bawah bendera Amazon. Adapun Amazon memang tengah getol menggarap digital media. E-commerce ini menggelontorkan dana senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13,3 triliun untuk memacu konten digital.



SATWIKA MOVEMENTI