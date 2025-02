Saingi DeepSeek dan ChatGPT, India Kembangkan Model AI Baru

Selain itu, dikutip dari Gizmochina, model AI India juga diklaim lebih hemat biaya dibandingkan model lain yang sudah ada. Model seperti ChatGPT biasanya memerlukan biaya sekitar US$ 3 per jam untuk digunakan, sedangkan model AI India diperkirakan hanya akan menelan biaya sekitar Rs 100 (sekitar US$ 1,15) per jam berkat subsidi pemerintah. Kabar ini muncul tak lama setelah para peneliti dari UC Berkeley berhasil mereplikasi DeepSeek AI hanya dengan biaya US$ 30.